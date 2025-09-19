Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Entertainment
  3. Musik
  4. Spotify Songtexte anzeigen: So seht ihr die Lyrics am Handy und PC

Spotify Songtexte anzeigen: So seht ihr die Lyrics am Handy und PC

Thomas Kolkmann
Thomas Kolkmann,
2 min Lesezeit
Eine junge Person sitzt entspannt auf dem Boden in einem Wohnzimmer, hält eine rote Ukulele und spielt darauf, während sie laut und freudig mitsingt, Kopfhörer trägt und die Augen geschlossen hat; vor ihr steht ein Laptop auf einem Tischchen, daneben eine Tasse, und im Hintergrund sieht man ein graues Sofa mit Kissen und ein Stofftier.
© imageBROKER, Ian Iankovskii, via IMAGO / Bearbeitung: GIGA
Anzeige

Wer die Lyrics bei Spotify mitlesen oder -singen möchte, hat verschiedene Möglichkeiten. Wie ihr die Songtexte bei Spotify sehen könnt, zeigen wir euch hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.
Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Lyrics am Smartphone und Tablet anzeigen
  2. 1.1.Spotify-App
  3. 1.2.SoundHound
  4. 2.Songtexte am PC anzeigen
  5. 2.1.Spotify-Player
  6. 2.2.SpotifyLyrics

Lyrics am Smartphone und Tablet anzeigen

Spotify-App

  1. Öffnet die Spotify-App und startet die Wiedergabe.
  2. Tippt auf den laufenden Song, um zur Wiedergabe-Ansicht zu wechseln.
  3. Wischt herunter, um die Lyrics angezeigt zu bekommen (falls vorhanden).
  4. Wenn ihr auf die beiden diagonalen Pfeile (siehe Bild) tippt, werden die Songtexte im Vollbild angezeigt.
    Spotify App Lyrics Songtexte
    © Screenshot GIGA
Anzeige

SoundHound

Wenn Spotify bei eurem Lieblingskünstler kaum Songtexte bietet, könnt ihr euch auch die App SoundHound anschauen. Diese könnt ihr direkt mit eurem Spotify-Account verbinden, Musik abspielen und ebenfalls die Songtexte anzeigen lassen. Dafür geht ihr einfach wie folgt vor:

  1. Ladet euch die SoundHound-App auf euer Smartphone oder Tablet herunter.
  2. Tippt anschließend unten links auf „Verlauf“ und dann auf das Zahnrad-Symbol (Einstellungen) oben rechts.
  3. Drückt unter „Liedwiedergabe“ neben Spotify auf „Service verbinden“.
  4. Abschließend tippt ihr auf den Button „Jetzt verbinden“.
Anzeige

Jetzt könnt ihr direkt über SoundHound auf die Titel von Spotify zugreifen. Wenn vorhanden, werden die Lyrics in der Wiedergabe-Ansicht angezeigt.

SoundHound

SoundHound

SoundHound, Inc.
Kostenlos im Apple App Store
SoundHound - Musikerkennung

SoundHound - Musikerkennung

SoundHound Inc.
Kostenlos im Google Play Store
Anzeige

Songtexte am PC anzeigen

Spotify-Player

  1. Öffnet den Spotify-Player am PC und startet die Wiedergabe.
  2. In der Wiedergabeleiste unten findet ihr ein Mikrofon-Symbol, wenn die Lyrics für das Lied auf Spotify verfügbar sind.
  3. Klickt auf das Mikrofon, um zur Songtext-Ansicht zu wechseln.
Spotify Player PC Songtexte anzeigen Lyrics
© Screenshot GIGA
Anzeige

SpotifyLyrics

Wer die Lyrics am PC sehen möchte, kann auf das freie Projekt SpotifyLyrics“ von „SimonIT“ zurückgreifen. Dieses ist kostenlos für Windows, macOS und Linux erhältlich.

Lesenswert

SpotifyLyrics läuft dabei in einem eignen Fenster, erkennt das aktuell laufende Lied im Spotify-Player, greift die Lyrics aus dem Internet ab und zeigt euch den kompletten Liedtext dann im Programm an. Die aktuellen Releases für die unterschiedlichen Betriebssysteme findet ihr in SimonITs GitHub-Repository.

Anzeige