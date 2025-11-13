Spotify überrascht: Auf diese nützliche Funktion warten Nutzer schon lange

Lange blockiert, jetzt offiziell erlaubt.

Spotify vereinfacht den Wechsel von anderen Musikdiensten. Ab sofort lassen sich Wiedergabelisten von 18 konkurrierenden Plattformen ins eigene Spotify-Konto importieren.

Spotify: Fremde Playlisten importieren

Spotify-Nutzer können ab sofort bestehende Wiedergabelisten von Amazon Music, Apple Music, Deezer, YouTube Music, Tidal, Napster, SoundCloud und weiteren Anbietern direkt zu Spotify übertragen.

Der Musik-Streamingdienst hat dazu eine neue Unterseite erstellt, die zu TuneMyMusic weiterleitet. Das externe Tool gleicht die Songdaten ab und erstellt daraus neue Listen im Spotify-Konto. Der Transfer läuft automatisiert über die Schnittstellen der jeweiligen Anbieter. Spotify weist jedoch darauf hin, dass der Dienst keine Verantwortung für die Qualität oder Vollständigkeit des Imports übernimmt (Quelle: Spotify).

Rechtliche Fragen oder Probleme beim Datenschutz sollen Nutzer direkt mit dem Drittanbieter klären, heißt es. Die kostenlose Version von TuneMyMusic ist auf 500 Titel begrenzt. Für größere Sammlungen gibt es eine kostenpflichtige Option.

Mit diesem Schritt vollzieht Spotify einen überraschenden Kurswechsel. Bislang hatte das Unternehmen Drittanbietern wie SongShift einen derartigen Zugriff untersagt und ähnliche Funktionen blockiert.

Spotify: Externe Lösung statt Eigenentwicklung

Spotify stellt lediglich die Verknüpfung zur Verfügung und überlässt die Umsetzung dem Drittanbieter. Die Zuordnung der Songs erfolgt automatisch anhand des Spotify-Katalogs.

Für viele dürfte diese Lösung den Anbieterwechsel vereinfachen. Wer lange bei einem anderen Dienst aktiv war und dort eigene Musiksammlungen aufgebaut hat, konnte diese bisher nur mit viel Aufwand oder mithilfe inoffizieller Tools übertragen. Die neue Möglichkeit richtet sich nicht nur an Neukunden, sondern auch an diejenigen, die Spotify parallel nutzen oder zu einem späteren Zeitpunkt vollständig wechseln möchten.