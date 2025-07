Spotify und Netflix: Was steckt hinter der Kooperation?

Mit Spotify und Netflix bahnt sich eine Kooperation der derzeit mächtigsten Streaming-Dienste in den Bereichen Musik beziehungsweise Filme und Serien an. Wie könnte die Zusammenarbeit zwischen den beiden Diensten aussehen?

Netflix und Spotify wollen zusammenarbeiten

Offiziell wurde eine Kooperation zwischen Netflix und Spotify noch nicht angekündigt. Die Informationen über die Zusammenarbeit gehen auf einen Beitrag des Wall Street Journal zurück. Dabei werden verschiedene Optionen genannt, wie Nutzer beider Dienste davon profitieren könnten:

Neue Musik-zentrierte Shows: Eine Wiederauflage von „Star Search“ aus den 80er-Jahren ist etwa angedacht. In Deutschland gab es das Format 2003 und 2004 bei Sat.1, aus der US-Vorlage sind unter anderem Britney Spears, Christina Aguilera oder Usher hervorgegangen (Quelle: UFA)

„Building The Band“: Musik-Show, die von AJ McLean (Backstreet Boys) moderiert wird.

Live-Nachrichten ohne politische Inhalte und Promi-Interviews in Zusammenarbeit mit „The Daily Beast“ (zum Podcast bei Spotify).

Gemeinsam produzierte Musik-Award-Shows.

Live-Streaming von Konzerten.

Die Gespräche über eine Zusammenarbeit befinden sich laut WSJ bereits in einem fortgeschrittenen Stadium. Mit „Builiding The Band“ ist die erste Musik-Show bereits am 9. Juli 2025 bei Netflix gestartet. Die ersten Folgen gibt es im klassischen „On Demand“-Format, zukünftig könnte aber vor allem Final-Shows im Live-Stream übertragen werden. Live-Musik-Shows und Award-Events könnten im Jahr 2026 an den Start gehen.

Spotify und Netflix im Bundle?

Netflix könnte durch den Ausbau des Musik-Angebots sein Live-Portfolio stärken. Schon jetzt wurden einige Sport-Events wie der Boxkampf zwischen Jake Paul und Mike Tyson dort live übertragen. Seit Anfang des Jahres zeigt Netflix auch die Wrestling-Shows der WWE, allerdings noch nicht in Deutschland.

Für beide Seiten ein kluger Schritt Durch neue Eventformate ließen sich mehr Werbeeinnahmen erzielen und jüngere Zielgruppen gewinnen. Spotify würde hingegen durch den Einstieg in Bewegtbildformate profitieren. Videos mit Musik-Fokus, Interviews und Live-Events würden das bestehende Audio-Streaming-Angebot ergänzen. Durch die Kooperation könnten sich für Interessenten auch Bundle-Pakete ergeben, bei denen man den Zugang zu beiden Streaming-Diensten günstiger erhält. Schon jetzt ist Netflix etwa rechnerisch günstiger erhältlich, wenn man das Bundle mit Waipu.TV bucht. Martin Maciej

