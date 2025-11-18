„Spürt ihr bei der ARD eigentlich noch was?“ Wütende Reaktionen auf neue Doku in der Mediathek

Ein gefeierter Weltmeister, ein gefallener Held. Jetzt will Jerome Boateng seine Geschichte im „Ersten“ erzählen.

Boateng-Doku im Stream: Wann startet sie und worum geht es?

In der neuen, dreiteiligen ARD-Dokumentation „Being Jerome Boateng“ bricht der ehemalige Nationalspieler sein Schweigen und spricht erstmals ausführlich über die dunkelsten Kapitel seiner Karriere und seines Privatlebens. Die Serie ist ab dem 21. November 2025 in der ARD Mediathek verfügbar.

Im Mittelpunkt steht der Suizid seiner Ex-Freundin Kasia Lenhardt im Jahr 2021 und Boatengs Rolle dabei. Sein damaliges Interview in der „Bild“-Zeitung, das eine Welle des Hasses gegen Lenhardt auslöste, bezeichnet Boateng als einen „Fehler“, der ihn „den Rest meines Lebens begleiten“ werde. Er gibt zu, die Situation damals falsch eingeschätzt zu haben und äußert tiefes Bedauern über sein Handeln.

Vom Fußball-Olymp ins private Tief

Die Serie beleuchtet auch die juristischen Auseinandersetzungen, die Boatengs Ruf nachhaltig beschädigten, insbesondere die Verurteilung wegen vorsätzlicher Körperverletzung. Die Doku thematisiert, wie aus dem gefeierten Integrationssymbol von 2014 ein gesellschaftlich umstrittener Ex-Profi wurde. Dieser Wandel führte zuletzt dazu, dass eine geplante Hospitanz als Trainer bei seinem langjährigen Verein FC Bayern München nach Fan-Protesten abgesagt wurde.

Neben Boateng selbst kommen zahlreiche Weggefährten wie Lukas Podolski und Horst Hrubesch sowie Journalisten zu Wort, um ein vielschichtiges Bild seiner Laufbahn zu zeichnen. Die Dokumentation will nicht nur den Absturz nachzeichnen, sondern auch die Frage aufwerfen, wie die Gesellschaft mit gefallenen Helden umgeht. Für Boateng selbst bleibt die Zukunft offen, während er versucht, als Trainer eine neue Karriere zu starten. Im September hat der 37-jährige seine Fußballlaufbahn beendet.

„Habt ihr Lack gesoffen“? So reagiert das Netz

In den sozialen Medien wird die Ankündigung der neuen Boateng-Doku nicht wohlwollend aufgenommen. In vielen Beiträgen wird kritisiert, dem ehemaligen Nationalspieler eine so große Plattform zu geben. Bei X finden sich überwiegend negative Reaktionen auf die Ankündigung der dreiteiligen Doku-Serie:

Ab dem kommenden Freitag, den 21. November 2025, 23:55 Uht, kann man die erste Folge der Reihe in der ARD Mediathek abrufen.

