Spy × Family Staffel 3: Wann und wo ihr Folge 3 im Stream seht

Endlich geht es mit der dritten Staffel von „Spy × Family“ weiter. Wann ihr Folge 3 von Staffel 3 seht und welche Möglichkeiten ihr habt, die Geschichten der Familie Forger im Stream weiterzuverfolgen, erfahrt ihr hier.

Wann kommt Folge 3 von „Spy × Family“ Staffel 3?

Das Warten auf Staffel 3 hat länger gedauert, als erwartet, doch jetzt ist es endlich so weit: Die neuen Folgen von „Spy × Family“ starten ab dem 4. Oktober 2025 im Simulcast bei Crunchyroll. Die 3. Folge ist ab Samstag, den 18. Oktober, 17:00 Uhr in der OV im Stream verfügbar. Einen konkreten Termin für die deutsche Synchronfassung gibt es aktuell noch nicht, wenn man nach den vergangenen Staffeln geht, sollte diese im Abstand von 3 Wochen verfügbar sein.

Wie der Anime-Streamingdienst verrät, wird es in Staffel 3 um Folgendes gehen:

„Spion Twilight stellt sich seiner bisher schwierigsten Mission: Er muss kompromittierendes Material über einen hochrangigen Politiker erlangen. Dieser lebt sehr zurückgezogen und Twilight bleibt nichts anderes übrig, als über seinen Sohn und dessen Privatschule an ihn heranzukommen. Als wäre es nicht schon schwer genug, den Anschein einer elitären Familie zu wahren, wählt er unwissentlich eine professionelle Auftragskillerin als Ehefrau und eine Telepathin als Adoptivtochter. Können die drei ihr Leben als Scheinfamilie bewältigen, ohne sich gegenseitig auf die Schliche zu kommen?“ Crunchyroll Deutschland

Episodenliste Staffel 3

Folge Deutscher Titel Premiere OmU



Premiere GerDub 1 (38) Panik in Berlint / Nightfall und der Informant 4.10.25 vsl. 25.10.25 2 (39) TBA 11.10.25 vsl. 1.11.25 3 (40) TBA 18.10.25 vsl. 8.11.25 4 (41) TBA vsl. 25.10.25 TBA 5 (42) TBA vsl. 1.11.25 TBA 6 (43) TBA vsl. 8.11.25 TBA 7 (44) TBA TBA TBA 8 (45) TBA TBA TBA 9 (46) TBA TBA TBA 10 (47) TBA TBA TBA 11 (48) TBA TBA TBA 12 (49) TBA TBA TBA

Fortsetzung im Manga lesen

Falls ihr nicht länger auf Staffel 3 warten möchtet, könnt ihr auch mit dem Manga direkt dort einsteigen, wo die letzte Folge der zweiten Staffel von „Spy × Family“ endete. Dafür müsst ihr mit dem 9. Band des Mangas beginnen. In Episode 37 des Animes wird Kapitel 58 und 59 des Mangas verarbeitet. Der neunte Band enthält die Kapitel 54 bis 61. Aktuell gibt es 16 Bände, 14 davon bereits auf Deutsch.

„Spy × Family Code: White“ (Film)

Der Film mit dem Namen „Spy × Family Code: White“ lief am 22. Dezember 2023 in den japanischen Kinos. Crunchyroll hat den Film im April 2024 auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz in ausgewählte Lichtspieltheater gebracht. Mittlerweile gehört er auch zum Streaming-Programm des Anime-Streamingdienstes:

„Spy × Family Code: White“ bei Crunchyroll anschauen

Die Story des Films ist eine noch nicht aus den Mangas bekannte Geschichte, die vom Original-Manga-Autor Tatsuya Endō geschrieben wurde. Nachdem Loid von Operation Strix abgezogen werden soll, beschließt er Anya dabei zu helfen, einen Kochwettbewerb an der Eden-Akademie zu gewinnen. Er plant, das Leibgericht des Direktors zu kochen, um wieder näher an diesen heranzukommen und seine Ablösung somit zu verhindern.