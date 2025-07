„Squid Game“: Alle Spiele aus Staffel 1 bis 3 und ihre Vorbilder

In „Squid Game“ werden harmlose Kinderspiele zu tödlichen Prüfungen. Hier erfahrt ihr, welche Freizeitspiele den brutalen Wettkämpfen als Inspiration zugrunde liegen.

Realität trifft Serie: Die gesellschaftlichen Hintergründe von Squid Game

„Squid Game“ basiert nicht auf einer wahren Begebenheit, sondern ist vielmehr ein Spiegelbild gesellschaftlicher Missstände in Südkorea.

Das Leben vieler Menschen dort wird von Armut, Schulden und sozialer Ungleichheit dominiert. Genau diese Themen werden in der Serie auf die Spitze getrieben.

In „Squid Game“ werden Kinderspiele, die eigentlich für Unbeschwertheit und Lebensfreude stehen, zu tödlichen Fallen. Die folgenden Spiele lieferten Serienmacher Hwang Dong-hyuk seine düstere Inspiration:

Staffel 1: Kinderspiele werden zum Überlebenskampf

Ddakji (das Rekrutierungsspiel)

Beim Ddakji treten zwei Spieler gegeneinander an. Jeder hat ein gefaltetes Papierquadrat. Abwechselnd versuchen sie nun, mit ihrem Ddakji das des Gegners so zu treffen, dass es sich umdreht.

In „Squid Game“ gibt dieses harmlose Pausenspiel den Teilnehmern einen schmerzhaften Ausblick auf die kommenden Herausforderungen.

Rotes Licht, grünes Licht

Ein Kinderspiel, das fast überall bekannt ist: Bei „grün“ muss man laufen, bei „rot“ stehen bleiben. In der Serie entscheidet eine Roboterpuppe kaltherzig über Leben und Tod. Wer sich bei „rot“ bewegt, wird von automatischen Gewehren erschossen.

Dalgona (Zuckerwaben-Spiel)

Dalgona sind knusprige Karamellkekse mit einem eingebackenen Muster. Ziel des Zuckerwaben-Spiels ist es, den eingepressten Stern oder Kreis mit einer Nadel herauszulösen, ohne dass der Keks bricht.

Was auf dem Schulhof eine kleine Mutprobe ist, wird in „Squid Game“ zum Nervenkrieg: Jeder Riss im Keks bedeutet das Aus für die Teilnehmer.

Tauziehen

Beim Tauziehen in „Squid Game“ treten zwei Teams mit je zehn Personen auf einer hohen Plattform gegeneinander an. Wer das Seil verliert, stürzt mit seinem gesamten Team in die Tiefe.

Murmelspiel

Im Murmelspiel spielen die Teilnehmer in Zweierteams gegeneinander und versuchen, dem anderen alle Murmeln abzunehmen – sei es durch Schätzen, Wetten oder geschicktes Werfen. Im Alltag ein harmloser Zeitvertreib um kleine Einsätze. In „Squid Game“ wird es jedoch zu einem existenziellen Duell, bei dem nur derjenige überlebt, der am Ende alle Murmeln besitzt.

Trittsteinspiel

Das Trittsteinspiel ist inspiriert von „Himmel und Hölle“. Die Teilnehmer müssen dabei eine Brücke aus Glasplatten überqueren, die entweder stabil oder zerbrechlich sind. Jeder Schritt kann den Tod bedeuten, denn bricht eine Platte, stürzt der Spieler in die Tiefe.

Tintenfischspiel

Das Tintenfischspiel ist das finale Spiel in der ersten Staffel von Squid Game. Das bedeutet, die letzten beiden Teilnehmer treten auf einem speziellen Spielfeld, dessen Form an einen Tintenfisch erinnert, gegeneinander an.

Der Angreifer muss versuchen, das Ziel zu erreichen, während der Verteidiger ihn mit allen Mitteln daran hindert. In der Serie sind, anders als in der Realität, Gewalt und Waffen erlaubt, deshalb entsteht hier ein erbarmungsloser Zweikampf auf Leben und Tod.

Staffel 2: Neue Spiele, gesteigerte Härte

Rotes Licht, grünes Licht

Rotes Licht, grünes Licht ist das einzige Spiel (neben Ddakji im Fünfkampf) aus der ersten Staffel, das auch in die zweite Staffel Einzug hält – allerdings mit noch mehr Druck und noch mehr Angst.

Fünfkampf im Fünferteam

Fünf kurze koreanische Spiele (Ddakji, Biseokchigi, Gong-gi, Kreisel drehen und Jegichagi) werden nacheinander im Team ausgetragen. Die im echten Leben harmlosen Wettspiele werden zum gnadenlosen Überlebenskampf.

Durchmischen

Für das Spiel Durchmischen gibt es kein klassisches Kinderspiel als direkte Vorlage. Alle Spieler stehen auf einer großen Drehscheibe, die von 50 Räumen umgeben ist. Nach einem plötzlichen Stopp bleiben ihnen nur 30 Sekunden, um sich in einen der Räume zu retten. Die vorgeschriebene Personenzahl pro Raum muss exakt stimmen.

Wer nach Ablauf der 30 Sekunden noch auf der Plattform steht, wird getötet. Wer sich in einem Raum befindet, in dem zu viele oder zu wenige Personen sind, wird ebenfalls eliminiert.

Spezialspiel

Auch das Spezialspiel hat kein harmloses Pendant in der Realität. Die Teilnehmenden verbringen die Nacht gemeinsam in einem Schlafsaal. Plötzlich wird das Licht ausgeschaltet.

Jeder ist nun auf sich allein gestellt, denn es ist alles erlaubt – Angriffe, Allianzen und Verrat. Wer sich nicht verteidigen kann oder keinem Schutz findet, stirbt.

Staffel 3: Wenn aus Kinderspielen Psychokrieg wird

Die dritte Staffel „Squid Game“ ist seit dem 27. Juni 2025 auf Netflix verfügbar. Diese Spiele erwarten euch:

Verstecken

Im echten Leben ein kleiner Nervenkitzel, in „Squid Game“ ein Spiel mit brutalem Ausgang: Wer gefunden wird, stirbt.

Seilspringen

In Squid Game wird das Seil beim Seilspringen zur tödlichen Hürde. Die Teilnehmer müssen auf einer schmalen Plattform über ein Seil springen, das von zwei riesigen Puppen geschwungen wird. Wer das Seil nicht rechtzeitig überspringt oder das Gleichgewicht verliert, stürzt in die Tiefe.

Fliegender Tintenfisch

Der fliegende Tintenfisch ist das Finalspiel der dritten Staffel. Die letzten verbliebenen Teilnehmer stehen auf mehreren Plattformen, die in großer Höhe angeordnet sind. In jeder Runde müssen sie darum kämpfen, nicht von der Plattform gestoßen zu werden. Der Überlebenskampf spitzt sich immer weiter zu, bis am Ende nur noch eine Person übrig bleibt.