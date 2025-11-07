„Squid Game: The Challenge“ Staffel 2: Episodenguide – wann kommt Teil 2?

Bereits die erste Staffel von „Squid Game: The Challenge“ war ein riesiger Netflix-Erfolg. Nun startet Staffel 2. Die wichtigsten Infos im Überblick.

„Squid Game: The Challenge“ Staffel 2 ist da!

Noch im Finale der ersten Staffel im Dezember 2023, bei dem Teilnehmerin Mai Whelan ihre 455 Konkurrenten ausstach, hat Netflix die zweite Staffel der Reality-TV-Sendung angekündigt.

Sehr zur Freude der Fans startete am 4. November 2025 endlich die neue Staffel auf Netflix. Wollt ihr nochmal in die Originalserie eintauchen, könnt ihr diese ebenfalls im Abo beim Streaming-Anbieter schauen.

„Squid Game“ im Stream Streaming-Start: 17.09.2021

Genre: Abenteuer, Action, Drama, Mystery

FSK: Ab 16 Jahren

3 Staffeln

Episodenguide: Alle Folgen für Staffel 2 im Blick

Episode Deutscher Titel Originaltitel Deutscher Start Spiele & Tests 1 Sechs Beine Six Legs 4. November 2025 Spiel: Zählen

Test: Eliminierung

Spiel: Fünfkampf 2 Fangen Catch 4. November 2025 Test: Abstimmung

Lotterie

Spiel: Fangen 3 Die Puppe The Doll 4. November 2025 Spiel: Fangen

Test: Puppe 4 Durchmischen Mingle 4. November 2025 Abstimmung: Puppe

Spiel: Durchmischen 5 TBA TBA 11. November 2025 TBA 6 TBA TBA 11. November 2025 TBA 7 TBA TBA 11. November 2025 TBA 8 TBA TBA 11. November 2025 TBA 9 TBA TBA 18. November 2025 TBA

Das ist über „Squid Game: The Challenge 2“ bekannt

Wie schon in der ersten Staffel der Reality-Show treten 456 Menschen aus aller Welt gegeneinander an. Angelehnt ist das Ganze an die Spiele der Serie „Squid Game“. Es geht nicht um Leben und Tod, aber erneut um eine Gewinnsumme von 4,56 Millionen US-Dollar.

In Entertainment Weekly erklärten die Produzenten John Hay und Stephen Lambert, dass sie für Staffel 2 neue Spiele im Visier hätten. Teilnehmer aus der ersten Staffel haben außerdem die Chance, sich erneut zu beweisen.

Ihr wisst gar nicht, worum es in „Squid Game: The Challenge“ geht? Kein Problem, denn unsere kino.de-Kollegen zeigen euch im Trailer einen ersten Einblick:

Weitere News aus der „Squid Game“-Welt

Könnt ihr es kaum noch abwarten, dürften euch auch zusätzliche Nachrichten aus der Welt von „Squid Game“ erfreuen: In New York haben Fans die Möglichkeit, selbst die Spiele der Serie zu spielen. Diese Erfahrung nennt sich „Squid Game: The Experience“ (via Netflix).

Eine vierte Staffel der Originalserie wird es nicht geben. Dennoch ist es nicht das Ende der Serienwelt. Deadline berichtet, dass derzeit an einem englischsprachigen „Squid Game“ gearbeitet wird. Bisher gibt es jedoch keine offiziellen Ankündigungen. Was daraus wird, bleibt abzuwarten.