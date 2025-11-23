„Stadt der Schatten“: Das müsst ihr über die neue Netflix-Serie wissen

Ihr steht auf spannende Mini-Serien und mögt spanische Produktionen? Dann gehört „Stadt der Schatten“ auf eure Watchlist.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Neue Serie bei Netflix: „Stadt der Schatten“ geht an den Start

Bei Netflix steht eine neue Thriller-Serie in den Startlöchern: „Stadt der Schatten“ (im Original: Ciudad de sombras) ist eine spanische Produktion. Die Buchverfilmung deckt den ersten Band einer Reihe rund um den Ermittler Milo Malart ab.

Anzeige

Da es insgesamt vier Bände gibt, könnte die Serie künftig noch weitere Staffeln hervorbringen, wenn sie gut angenommen wird.

Worum geht es in „Stadt der Schatten“?

In „Stadt der Schatten“ muss Milo Malart gemeinsam mit Ermittler-Kollegin Rebecca in Barcelona ein grauenvolles Verbrechen aufklären. An der Fassade des Gebäudes Casa Milà, einem Meisterwerk von Gaudi, wird eine verbrannte Leiche entdeckt, doch von dem Täter gibt es zunächst keine Spur.

Welche Highlights erwarten euch 2026 bei Netflix? Mehr dazu im Video bei unseren Kollegen von kino.de:

Anzeige

„Stadt der Schatten“: Staffelstart und Episoden

„Stadt der Schatten“ feiert am 12. Dezember Premiere. Dann könnt ihr direkt alle sechs Folgen der Mini-Serie auf Netflix streamen. Dafür braucht ihr ein Netflix-Abo, das bereits ab 4,99 Euro pro Monat – mit Werbung – verfügbar ist.

Cast der neuen Thriller-Serie

Isak Férriz und Verónica Echegui übernehmen die Hauptrollen in „Stadt der Schatten“. Férriz, der den Ermittler Milo Malart spielt, kennt ihr vielleicht aus Filmen wie „Mord auf La Gomera“, „Bajocero (Unter Null)“ und „The Last Days“ oder aus Serien wie „Körper in Flammen“, „Bank unter Belagerung“ oder „Feria: Dunkles Licht“.

An seiner Seite spielt Verónica Echegui die Ermittlerin Rebecca Garrido. Die Schauspielerin war bereits in den Serien „Three Days of Christmas“, „Rein privat“ und „Fortitude“ sowie in den Filmen „Geheime Anfänge“, „Hunter's Prayers – die Stunde des Killers“ oder „The Cold Light of Day“ dabei.