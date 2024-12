Star Trek Lower Decks Staffel 5: Wann erscheint Folge 9 (49) im Stream?

Mit der fünften Staffel von „Lower Decks“ endet die beliebte Animationsserie aus dem „Star Trek“-Universum. Wann und wo ihr Folge 9 (49) von „Star Trek: Lower Decks“ Staffel 5 sehen könnt und alle wichtigen Infos zum Finale lest ihr hier.

Die fünfte und damit letzte Staffel von „Star Trek: Lower Decks“ läuft seit dem 24. Oktober 2024 in Deutschland bei dem Streamingdienst Paramount+. Die neuen Episoden erscheinen dabei im wöchentlichen Rhythmus immer donnerstags. Folge 9 (49) wird ab dem 12. Dezember 2024 um 9:00 Uhr im Stream zur Verfügung stehen.

Zur „San Diego Comic-Con“ im Juli 2024 hat Paramount den ersten Trailer zur fünften Staffel präsentiert. Mit dem gewohnten „Lower Decks“-Humor gibt er einen selbstreferenziellen Einblick in das, was uns mit dem Ende der Serie erwartet:

The Best Exotic Nanite Hotel

Die Nachricht, dass die fünfte Staffel das Ende der Serie markiert, wurde von Serienschöpfer und Showrunner Mike McMahan sowie Executive Producer Alex Kurtzman in einem emotionalen Instagram-Post wie folgt mit einem Statement bestätigt:

"An die Fans,



wir wollten euch mitteilen, dass diesen Herbst die fünfte und letzte Staffel von Star Trek: Lower Decks erscheint. Fünf Staffeln einer Serie zu produzieren, grenzt heutzutage fast ein Wunder, und es ist keine Übertreibung, wenn wir sagen, dass jede Sekunde, die wir an dieser Serie gearbeitet haben, ein wahr gewordener Traum war. Unser unglaublicher Cast, die Crew und die Künstler haben alles gegeben, weil sie die Charaktere, die sie spielen, lieben, sie die Welt lieben, die wir erschaffen haben, und vor allem lieben wir alle Star Trek. Wir sind aufgeregt, wenn ihr alle unsere urkomische fünfte Staffel sehen werdet, an der wir gerade arbeiten, und die gute Nachricht ist, dass alle bisherigen Episoden weiterhin auf Paramount+ verfügbar bleiben, sodass es noch viel zu erleben gibt, während wir die Cerritos-Crew mit einem großen Abschied feiern.



Abschließend danken wir euch, dass ihr immer so kreativ und freudig wart, dass ihr die Convention-Hallen gefüllt und 'Lower Decks!' gerufen habt. Wir bleiben zuversichtlich, dass Mariner, Boimler, Tendi, Rutherford und die gesamte Cerritos-Crew auch nach Staffel 5 in neuen Abenteuern weiterleben werden."

