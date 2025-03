Star Wars: Auf dieses neue Strategie-Spiel warte ich schon eine Ewigkeit

In den letzten Jahren gab es viel zu wenige Star-Wars-Spiele. Vor allem das Strategie-Genre wurde sträflich vernachlässigt. Das ändert sich jetzt und ich kann es kaum erwarten.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Rundenbasiertes Strategiespiel im Star-Wars-Universum wird bald vorgestellt

Während der Star Wars Celebration 2025 in Japan wird ein neues Star-Wars-Spiel vorgestellt. Es ist jedoch nicht noch ein Action-Adventure oder Shooter. Nein, endlich bekommt die weit, weit, entfernte Galaxis ein rundenbasiertes Strategiespiel.

Anzeige

Der Terminplan der Star Wars Celebration spricht von einer Live-Vorstellung am 19. April. Wenig später dürfte dann auch ein Trailer veröffentlicht werden oder anderweitig Informationen an die Öffentlichkeit treten (Quelle: starwars.com).

Bisher ist bekannt, dass das Star-Wars-Strategiespiel von Bit Reactor mit Unterstützung von Respawn Entertainment entwickelt wird. Respawn hat mit Star Wars Jedi: Fallen Order (zum Test) und Star Wars Jedi: Survivor (zum Test) bereits viel Erfahrung mit dem Universum.

Anzeige

Bit Reactor ist dagegen ein neues Studio, das sich aus Mitarbeitern zusammensetzt, die früher an den XCOM-Spielen gearbeitet haben. Die Vermutung liegt also nahe, dass das neue Strategiespiel in eine ähnliche Richtung gehen wird.