Star Wars ergibt endlich wieder Sinn – Disney+ rückt mit Termin raus

Wer das Star-Wars-Universum liebt, wurde in den letzten Monaten und Jahren von Disney hart auf die Probe gestellt. Doch jetzt gibt es endlich wieder einen Lichtblick. Disney+ verrät nämlich den Starttermin der heiß ersehnten zweiten und leider auch finalen Staffel von „Andor“ – einer der besten Star-Wars-Serien aller Zeiten.

Staffel 2 von „Andor“ ab April 2025 bei Disney+

Star-Wars-Fans haben es nicht leicht. Bereits die letzte Trilogie im Kino war Gegenstand lauter Kritik, und auch die Serien bei Disney+ sorgen hier und da für Enttäuschungen. Der „Höhepunkt“ dieser Pein war zuletzt sicherlich „The Acolyte“ – mit einer IMDb-Bewertung von niederschmetternden 4,1 Punkten der bisher größte „Unfall“ der Neuzeit im Star-Wars-Universum. Doch es geht auch anders, und dies bewies man vor zwei Jahren mit „Andor“.

Die Serie erzählt die Vorgeschichte von „Rogue One: A Star Wars Story“. Der Film aus dem Jahr 2016 spielt wiederum unmittelbar vor den Ereignissen des ersten Star-Wars-Films und schließt an diesen nahtlos an. Der mexikanische Schauspieler Diego Luna übernimmt in „Andor“ erneut die Rolle des Cassian Andor. In der Serie sehen wir, wie aus dem titelgebenden Helden letztlich der Rebellen-Kapitän und Spion wird, den wir aus dem Kinofilm schon kennen.

Eigentlich sollte die zweite und abschließende Staffel von „Andor“ noch in diesem Jahr erscheinen, doch daraus wird nichts mehr. Stattdessen erfahren wir nun, dass die Serie am 22. April 2025 auf Disney+ fortgesetzt wird (Quelle: Variety). Auch diese Staffel wird wie die erste erneut aus 12 Episoden bestehen („Andor“ bei Disney+ ansehen).

Vier Jahre Handlung in 12 Episoden

Schon jetzt ist jedoch absehbar, dass die Geschichte in der zweiten Staffel schneller erzählt werden muss. Zur Erinnerung: „Andor“ setzt mit der Handlung fünf Jahre vor den Ereignissen in „Rogue One“ ein. In der ersten Staffel wird das erste Jahr in vier Blöcken abgedeckt. Die kommenden 12 Folgen müssen dann die nächsten vier Jahre in Angriff nehmen.

Kritiker wie Zuschauer waren von „Andor“ positiv überrascht. Eine IMDb-Bewertung von 8,4 Punkten katapultiert die Serie fast an die Spitze, nur „The Mandalorian“ steht mit 8,6 Punkten nur knapp besser da. Ein vergleichbares Bild von der Qualität von „Andor“ zeigt das Votum bei Rotten Tomatoes. Mit 96 Prozent ist fast jeder Profi-Kritiker von der Serie überzeugt. Bei den Zuschauern sind es 87 Prozent. Entsprechend hoch liegen die Erwartungen für die zweite Staffel. Bereits jetzt gilt: Spätestens ab April 2025 ergibt Star Wars für viele Fans wohl endlich wieder Sinn.

Star Wars kann erwachsen sein Nach den ersten Episoden von „Andor“ war ich damals skeptisch. Immerhin nimmt sich die Serie viel Zeit, bevor sie an Fahrt aufnimmt. Doch es lohnt sich, dranzubleiben. „Andor“ beweist, dass auch Star Wars erwachsen sein kann und es keiner kindlichen Ablenkung bedarf, um die Fans zu begeistern. Selten war Star Wars so reif und sehenswert. Ich freue mich auf die finale Staffel und hoffe, dass man die Qualität halten kann. Sven Kaulfuss

Trailer zur ersten Staffel von „Andor“:

Andor – Trailer

