Star Wars: Nur echte Jedis kennen diesen verrückten Filmfehler

Filmfehler sind überall und manchmal dauert es Jahre, bis sie einem Zuschauer mit Adlerauge auffallen. Genau solche Fans haben eine unglaubliche Entdeckung in Star Wars: Episode 3 – Die Rache der Sith gemacht: Im feurigen Finale ist ein Crew-Mitglied mitten im Bild.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Star Wars: Diesen Filmfehler haben alle verpasst

Star Wars: Episode 3 – Die Rache der Sith gipfelt im epischen finalen Lichtschwertduell zwischen Anakin Skywalker und Obi-Wan Kenobi. Die vormals besten Freunde kämpfen sich durch die Fabrikanlagen von Mustafar und enden schließlich auf einem Fluss aus feuriger Lava. Fast 20 Jahre nach Kino-Release entdecken Fans jetzt eine weitere Person, die dem Spektakel zusieht: Ein Machtgeist etwa, der dem gefallenen Jedi zuschaut? Nein, wahrscheinlicher ist doch eher, dass es hier ein Crewmitglied irgendwie in den fertigen Film geschafft hat.

Anzeige

Im Reddit-Post von itsjustmonty_ könnt ihr euch den Screenshot ansehen. Das Gesicht des Crewmitglieds schwebt direkt über Anakins linker Schulter. Um den Fehler selbst zu finden, müsst ihr den Film auf Disney+ bei exakt 1:59:03 stoppen. Selbst dann ist das Gesicht aber nur einen Sekundenbruchteil sichtbar – normale Zuschauer werden das Crewmitglied also vermutlich niemals bemerken (Quelle: Reddit).

Selbst auf dem Reddit-Screenshot ist das Crewmitglied gar nicht so einfach zu erkennen:

Seht ihr den Mustafar-Mann? (© itsjustmonty_/ Disney)

Anzeige

Mysteriöser Mustafar-Mann in Star Wars: Episode 3 – Die Rache der Sith

Reddit-User itsjustmonty_ liefert in seinem Post auf gleich eine plausible Erklärung für das Auftauchen des mysteriösen Crewmitglieds. Tatsächlich wurden die Kampfszenen zwischen Anakin und Obi-Wan nämlich nicht auf einem echten Lava-Planeten gefilmt, sondern nur vor einem Greenscreen.

Während der Aufnahme sei die Kamera dann zu weit in eine Richtung geschwenkt worden, wodurch das Crewmitglied hinter einer Greenscreen-Kulisse ins Bild geraten ist. Während der Nachbearbeitung ist dann einfach niemandem aufgefallen, dass das Gesicht des Mustafar-Manns tatsächlich im Film zu sehen ist. Dann hat es natürlich noch einmal 19 Jahre und jede Menge Glück gebraucht, um den Filmfehler überhaupt zu bemerken.