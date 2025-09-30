„Star Wars: Visions“ Staffel 3: Release-Datum steht endlich fest

Nicht nur Star-Wars-Enthusiasten, sondern auch Anime-Fans dürfen sich freuen. Denn „Star Wars: Visions“ geht in eine dritte Runde. Hier erfahrt ihr den Starttermin und alle weiteren wichtigen Infos zur dritten Staffel.
Starttermin und Episodenanzahl von „Star Wars: Visionen“ Season 3
„Star Wars: Visions“ Staffel 3 startet am 29. Oktober 2025. Somit erhält neben „Skeleton Crew“ eine weitere Star-Wars-Serie eine Fortsetzung.
Die dritte Staffel soll insgesamt neun Kurzfilme umfassen. Also eine identische Episodenanzahl wie Season 1 und 2. Die ersten beiden Staffeln stehen euch weiterhin auf Disney+ zur Verfügung, wo ihr die Serie im Original mit Untertiteln oder mit deutscher Synchronisation anschauen könnt.
„Star Wars: Visions“ Staffel 3 bringt zum ersten Mal Fortsetzungen früherer Episoden. Das könnt ihr bereits durch den neuen Trailer sehen, der euch einen ersten Eindruck der kommenden Season gibt:
Bekannte Anime-Studios übernehmen die Produktion
Bei den neun kommenden Kurzfilmen der „Star Wars: Visions“ Staffel 3 übernehmen dieses Mal die folgenden Anime-Studios die Produktion:
- David Production (unter anderem „JoJo's Bizarre Adventure“ und „Urusei Yatsura“)
- Kamikaze Douga
- Anima
- Kinema Citrus (unter anderem „Meine ganz besondere Hochzeit“)
- Polygon Pictures
- Production I.G (unter anderem „Kaiju No. 8“ und „Haikyu!! Das Play-off der Müllhalde“)
- Project Studio Q
- Trigger (unter anderem „Delicious in Dungeon“ und „Cyberpunk: Edgerunners“)
- Wit Studio (unter anderem „Spy x Family“ und „Suicide Squad Isekai“)
Bei vielen der genannten Produktionsstudios schlagen die Herzen von Anime-Fans direkt höher. Einige von ihnen können große Hits nachweisen, seien es kommerzielle oder kritische Erfolge.
Auch in der dritten Staffel von „Star Wars: Visions“ geht es um Geschichten, die bisher noch nie im Star-Wars-Universum behandelt wurden.