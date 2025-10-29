„Star Wars: Visions“ Staffel 3: Start aller Folgen im Stream

Nicht nur Star-Wars-Enthusiasten, sondern auch Anime-Fans dürfen sich freuen. Denn „Star Wars: Visions“ geht in eine dritte Runde. Wann und wo ihr alle Folgen der neuen Staffel seht, zeigen wir euch hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Starttermin und Episodenanzahl von „Star Wars: Visionen“ Season 3

„Star Wars: Visions“ Staffel 3 startet am 29. Oktober 2025. Somit erhält neben „Skeleton Crew“ eine weitere Star-Wars-Serie eine Fortsetzung.

Die dritte Staffel wird insgesamt neun Kurzfilme umfassen. Also eine identische Episodenanzahl wie Season 1 und 2. Die ersten beiden Staffeln stehen euch weiterhin auf Disney+ zur Verfügung, wo ihr die Serie im Original mit Untertiteln oder mit deutscher Synchronisation anschauen könnt.

Anzeige

„Star Wars: Visions“ Staffel 3 bringt zum ersten Mal Fortsetzungen früherer Episoden. Das könnt ihr bereits durch den neuen Trailer sehen, der euch einen ersten Eindruck der kommenden Season gibt:

Anzeige

Bekannte Anime-Studios übernehmen die Produktion

Bei den neun kommenden Kurzfilmen der „Star Wars: Visions“ Staffel 3 übernehmen dieses Mal die folgenden Anime-Studios die Produktion:

Anzeige

Bei vielen der genannten Produktionsstudios schlagen die Herzen von Anime-Fans direkt höher. Einige von ihnen können große Hits nachweisen, seien es kommerzielle oder kritische Erfolge.

Auch in der dritten Staffel von „Star Wars: Visions“ geht es um Geschichten, die bisher noch nie im Star-Wars-Universum behandelt wurden.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.