Starfield: Bethesda will wieder mehr Skyrim

Die erste Erweiterung für Starfield steht in den Startlöchern. Bethesda will sich im DLC wieder darauf konzentrieren, was schon Skyrim so gut gemacht hat. Die Entwickler-Vorschau könnt ihr euch direkt oben ansehen.

Starfield: DLC wird ganz anders als das Hauptspiel

Starfield ist jetzt schon über ein Jahr alt. Seit dem Launch musste das Open-World-RPG viel Kritik einstecken. Besonders die vielen Planeten, auf denen sich kaum etwas befindet, lösten viel Unmut bei Weltraum-Entdeckern aus. In der Erweiterung Shattered Space will Bethesda jetzt alles anders machen.



In einer umfangreichen Entwickler-Vorschau stellt das Studio die Welt des neuen DLCs vor. Gleich zu Beginn versichert Lead Creative Producer Tim Lamb, dass Shattered Space eine handgemachte Welt mit einer komplexen Geschichte bieten soll.



Das weite Universum rückt hier in den Hintergrund. Stattdessen orientiert sich Bethesda an Erweiterungen früherer Spiele und strebt einen etwas abgeschiedenen und individuell gestalteten Ort an. Die komplette Erweiterung soll auf dem Planeten Va’ruun’kai stattfinden. Euer Raumschiff kann also in der Garage bleiben – was nicht heißt, dass ihr während der Erweiterung nicht ins Standard-Spiel zurückkehren könnt.

Mit der Erweiterung Shattered Space will Bethesda zurück zu den Wurzeln. (© Bethesda)

Starfield: Das steckt in Shattered Space

Auf Va’ruun’kai könnt ihr die Hauptstadt Dazra erkunden, die zum Teil von einem mysteriösen Vortex verschluckt wurde. Weiterhin erwarten euch Intrigen rund um das jahrelang isolierte Haus Va’ruun, dessen Schicksal ihr selbst mitbestimmen könnt. Natürlich gibt es auch neue Gegner und Waffen, wobei diesmal der Nahkampf eine größere Rolle spielen soll.



Bethesda will mit Shattered Space nur einen Planeten bieten, auf dem es dafür viel zu entdecken gibt. Für RPG-Fans bedeutet das: Mehr Skyrim und weniger No Man’s Sky. Alternativ könnte man auch sagen, dass sich die Entwickler bei Bethesda wieder auf das konzentrieren, von dem sie bewiesen haben, dass sie es können. Immerhin ist es das handgemachte Himmelsrand mit seinen vielen ikonischen Orten, das Spieler bis heute noch begeistert.

