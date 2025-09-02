Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  4. Stars hinter Gittern: Diese 13 Schauspieler mussten bereits ins Gefängnis

Daniel Boldt
3 min Lesezeit
Diese Stars saßen bereits hinter Gittern.
Diese Stars saßen bereits hinter Gittern.
Sie sind reich, berühmt und haben eine dunkle Vergangenheit.

Die Schattenseiten von Hollywood sind kein Geheimnis und so schillernd das Leben im Licht der Scheinwerfer auch ist, gibt es trotzdem viele Stars und Sternchen, die mehr als einmal mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind. In dieser Bilderstrecke zeigen wir euch, welche Darsteller bereits hinter schwedischen Gardinen saßen und verraten auch warum.

Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr.
Robert Downey Jr.
Grund: Drogenbesitz & Bewährungsbruch

Der Marvel-Star und Iron-Man-Darsteller saß bereits zweimal im Gefängnis. So wurde er in den 90er-Jahren unter anderem mit Drogen erwischt (Quelle: ProSieben).

Michelle Rodriguez

Michelle Rodriguez
Michelle Rodriguez
Grund: Bewährungsbruch / Trunkenheit am Steuer

Die Schauspielerin aus den Fast-and-Furious-Filmen musste eine Zeit lang in Haft, weil sie betrunken Auto gefahren war und damit auch gegen ihre Bewährungsauflagen verstoßen hatte (Quelle: Die Presse).

Wesley Snipes

Wesley Snipes
Wesley Snipes
Grund: Steuerhinterziehung

Der Blade-Star bekam 3 Jahre Gefängnis + Hausarrest, weil er Steuern in Millionenhöhe hinterzogen hat (Quelle: TMZ).

Mark Wahlberg

Mark Wahlberg
Mark Wahlberg
Grund: Versuchter Mord

Als Teenager kam der Transformers-Stars mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt. So wurde er mit 17 Jahren zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Davon saß er allerdings nur 45 Tage ab (Quelle: Spiegel).

Christian Slater

Christian Slater
Christian Slater
Grund: Körperverletzung

Der Hollywood-Star musste in den 90er-Jahren für gut 2 Monate in den Knast. Er hatte seine damalige Freundin angegriffen (Quelle: Independent).

Lindsay Lohan

Lindsay Lohan
Lindsay Lohan
Grund: Drogenbesitz, Trunkenheit am Steuer, Fehlverhalten

Die Schauspielerin Lindsay Lohan musste bereits mehrfach ins Gefängnis. Die Gründe sind divers und teilweise waren die Haftstrafen auch nur kurz. So saß sie 2010 zum Beispiel für knapp zwei Wochen in einer Haftanstalt ihre Strafe ab (Quelle: Spiegel).

Tim Allen

Tim Allen
Tim Allen
Grund: Drogenschmuggel

Der Star aus Sitcoms wie Hör mal, wer da hämmert musste 1978 für 28 Monate in den Bau, weil er am Flughafen mit mehr als 650 Gramm Kokain erwischt wurde (Quelle: CBS).

Sean Penn

Sean Penn
Sean Penn
Grund: Körperverletzung

Der Oscarpreisträger musste Ende der 80er-Jahre für 33 Tage ins Gefängnis. Er war gegenüber eines Statisten gewalttätig geworden. Außerdem kam rücksichtsloses Fahren erschwerend hinzu (Quelle: Yahoo).

Martha Stewart

Martha Stewart
Martha Stewart
Grund: Behinderung der Justiz und Insiderhandel

Die Schauspielerin, die auch Amerikas beste Hausfrau genannt wird, hat sich im Zusammenhang mit Aktien eine fünfmonatige Haftstrafe eingehandelt, die sie zwischen 2004 und 2005 absaß (Quelle: CBS).

Danny Trejo

Danny Trejo
Danny Trejo
Grund: Drogenbesitz und Raubdelikte

Der beliebte Bad Guy saß während seiner Jugend mehrfach im Knast. Das ging vor allem auf den schlechten Einfluss seines Onkels zurück, wegen dem er schlussendlich mehr als 10 Jahre im Gefängnis saß (Quelle: BBC).

Kiefer Sutherland

Kiefer Sutherland
Kiefer Sutherland
Grund: Trunkenheit am Steuer

Auch der 24-Star musste für einige Zeit ins Gefängnis. So musste er 2007 eine 48-tägige Haftstraße abbüßen (Quelle: Spiegel).

Al Pacino

Al Pacino
Al Pacino
Grund: Waffenbesitz

Obwohl es nur ein Missverständnis war, musste die Hollywood-Legende Anfang der 60er-Jahre für 3 Tage in Haft. Die Anklage wurde später fallengelassen (Quelle: Instagram).

O. J. Simpson

O. J. Simpson
O. J. Simpson
Grund: Bewaffneter Überfall und Geiselnahme

Der Schauspieler aus Die nackte Kanone saß von 2008 bis 2017 im Gefängnis. Berühmt-berüchtigt ist aber der Mordprozess wegen seiner Exfrau Nicole Brown Simpson und Ronald Goldman. Simpson war der Hauptverdächtigte in dem Fall, wurde aber freigesprochen, was bis heute für Diskussionen und Theorien sorgt (Quelle: NZZ).

