Stars im Knast: 13 Schauspieler, die bereits im Gefängnis saßen

Sie sind reich, berühmt und haben eine dunkle Vergangenheit.

Die Schattenseiten von Hollywood sind kein Geheimnis und so schillernd das Leben im Licht der Scheinwerfer auch ist, gibt es trotzdem viele Stars und Sternchen, die mehr als einmal mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind. In dieser Bilderstrecke zeigen wir euch, welche Darsteller bereits hinter schwedischen Gardinen saßen und verraten auch warum.