Start von „Ted Lasso“ Staffel 4: Doch kein Ende für den Coach

Nach drei Staffeln war das Ende von „Ted Lasso“ eigentlich beschlossene Sache – bis jetzt. „Ted Lasso“ Staffel 4 kommt und bringt den liebenswerten Coach zurück auf eure Bildschirme.

„Ted Lasso“ Staffel 4 erhält Grünes Licht

Mit dem Finale der dritten Staffel hieß es eigentlich, dass „Ted Lasso“ sein endgültiges Ende gefunden hat. Die letzten Handlungsstränge wurden gezogen und mit einem feinen Knoten versehen. Ein guter Abschluss also für die renommierte Fußballserie.



Doch etwas mehr als ein Jahr nach dem Serienfinale steckt Warner Bros. Television nun in Gesprächen mit drei Cast-Mitgliedern, die in einer vierten Staffel mit dabei ein sollen. Ein gutes Zeichen also, was die Möglichkeit von „Ted Lasso“ Staffel 4 angeht.



Doch nicht nur die Gespräche mit dem Cast von „Ted Lasso“ sind ein Zeichen für die Rückkehr der Serie. Auch sollen Vorbereitungen für die Autoren getroffen werden, wie Deadline berichtet.



Das „Ted Lasso“ Staffel 4 wirklich zurückkommt, hat Apple TV+ inzwischen offiziell bestätigt.

Startet „Ted Lasso“ Staffel 4 2025?

Da die Serie das grüne Licht für eine vierte Staffel erhalten hat, könnte ihr Start nicht allzu weit entfernt sein. „Ted Lasso“ Staffel 4 könnte demnach schon 2025 starten. Allerdings ist das nur eine Spekulation von Deadline – ob die neue Season tatsächlich 2025 erscheint, ist noch nicht bekannt.

Der Cast von Staffel 4: Wer kehrt zurück?

Stand August 2024 sollen die Gespräche mit drei Cast-Mitgliedern bereits geführt worden sein: Hannah Waddingham als Rebecca Wilson, die Besitzerin vom AFC Richmond, Brett Goldstein als Roy Kent, Co-Trainer und mürriger Ex-Fußballer, sowie Jeremy Swift als Leslie Higgins, der Director of Football Operations. Auch Ted Lasso selbst kehrt zurück.



Aber bei diesen dreien soll es nicht bleiben. Während sich der gesamte Cast wohlwollend für eine weitere Staffel ausgesprochen hat – wenn auch in manchen Fällen nur in der Form eines Gastauftrittes – müssen erst neue Verträge ausgehandelt werden. Auch können andere Film- und Serienverpflichtungen für Probleme sorgen. So zum Beispiel bei Phil Dunster (Jamie Tart). Dieser ist mittlerweile in zwei anderen Serien zu sehen, wodurch ein Terminkonflikt entstehen könnte.

