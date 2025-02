Statt 12,49 jetzt kostenlos: Amazon schenkt Prime-Kunden eine grandiose Shooter-Perle

Prime-Abonnenten profitieren nicht nur von kostenlosem Versand von Amazon-Paketen, einmal im Monat hat Amazon auch PC-Games komplett gratis raus. Diesen Monat können sich Abonnenten über eine echte Shooter-Perle freuen: BioShock Infinite – und zwar samt aller DLCs. Den Trailer zum Spiel könnt ihr euch direkt oben im Artikel anschauen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert.

Amazon verschenkt BioShock Infinite an Prime-Kunden

Nicht nur im Epic Games Store, auf GOG oder via Steam können sich regelmäßig Gratis-Games sichern. Auch Amazon verschenkt einmal pro Monat einen üppigen Blumenstrauß aus kostenlosen PC-Spielen – zumindest an Prime-Kunden (Prime 30 Tage lang kostenlos testen).

Diesen Monat gibt es vor allem für Shooter-Fans ein absolutes Must-Have abzustauben: BioShock Infinite. Der Ego-Shooter hat inzwischen zwar knapp 12 Jahre auf dem Buckel, lohnt sich aber auch heute noch dank seiner spannenden Handlung.

Über Amazon Gaming lasst ihr euch einen GOG-Code generieren, den ihr dann dort einlösen könnt. Anschließend könnt ihr euch das Spiel herunterladen und spielen.

Ihr schlüpft in die Rolle von Booker DeWitt, der angeheuert wird, um ein Mädchen namens Elizabeth aus einer fliegenden Stadt in den Wolken namens Columbia zu befreien. Die Obrigkeit hat da aber was gegen. Entsprechend müsst ihr euch euren Weg zu ihr freikämpfen.

Dafür greift ihr neben verschiedenen Schusswaffen auch auf besondere Fähigkeiten zurück. Diese erlauben es euch, Gegner hilflos über dem Boden schweben zu lassen, sie von einem mörderischen Schwarm Krähen attackieren zu lassen oder sie sogar einer Gehirnwäsche zu unterziehen, damit sie an eurer Seite gegen eure Feinde kämpfen.

In den Gefechten könnt ihr euch dank eines modifizierten Enterhakens schnell von A nach B bewegen, um euch aus einer misslichen Lage zu befreien oder euren Gegnern in den Rücken zu fallen.

Für wen lohnt sich BioShock Infinite?

Auch wenn die unterschiedlichen Systeme in den Kämpfen für etwas Abwechslung sorgen, solltet ihr kein Doom erwarten. Die Kämpfe fühlen sich manchmal etwas zäh an.

BioShock Infinite hat andere Stärken – allen voran die Erzählung der Geschichte und das World Building. Das spiegeln auch die 93 Prozent positiven Rezensionen auf Steam wider (Quelle: Steam). Und alleine dafür lohnt es sich, dem Ego-Shooter eine Chance zu geben.

Amazon verschenkt an Prime-Kunden BioShock Infinite inklusive der beiden DLCs Burial at Sea: Episode 1 & 2. Auf Steam würdet ihr für das Paket normalerweise stolze 49,99 Euro zahlen müssen. Aktuell ist das Bundle jedoch für 12,49 Euro im Angebot. Prime-Kunden können sich das Geld hingegen komplett sparen (bei Amazon anschauen).

Trotzdem noch nicht sicher, ob BioShock Infinite eure Zeit wert ist? Dann schaut euch am besten unser Test-Video von damals an:

Bioshock Infinite - Der Test

