Statt 49,99 Euro gratis im Epic Games Store: Strategie-Fans müssen gerade jetzt zuschlagen

Wenn ihr große Rundenstrategiespiele mögt, schenkt euch der Epic Games Store gerade das perfekte Spiel. Fans sollten Humankind genau jetzt ausprobieren, da der Genre-König strauchelt. Den Trailer könnt ihr euch direkt oben ansehen.

Neues Gratis-Game im Epic Games Store

Es gibt wieder ein neues Gratis-Game im Epic Games Store. Diese Woche handelt es sich um das umfangreiche Rundenstrategiespiel Humankind von Entwickler Amplitude Studios.

Das PC-Spiel kostet für gewöhnlich 49,99 Euro, doch momentan ist es komplett kostenlos. Ihr könnt das Spiel ganz einfach eurem Konto hinzufügen und dann zocken, wann immer ihr wollt. Das Angebot gilt noch bis zum 13. Februar um 17 Uhr (im Epic Games Store ansehen).

Humankind galt zum Release im August 2021 als großer Konkurrent für den Genre-König Sid Meier’s Civilization. Der Herausforderer konnte sich allerdings nicht durchsetzen und blieb hinter den Erwartungen zurück. Auch jetzt fallen Reviews auf Steam nur ausgeglichen aus (Humankind auf Steam ansehen).

Aktuell hat das brandneue Civilization 7 allerdings selbst Probleme und wird von PC-Spielern direkt zum Launch abgestraft. Jetzt ist also der perfekte Moment, um Humankind doch noch eine Chance zu geben – dass es komplett kostenlos ist, ist da ein netter Bonus.

Was steckt in Humankind?

In Humankind startet ihr mit einem nomadischen Stamm, gründet erst eine Stadt und errichtet nach und nach ein Imperium. Besonderer Kniff ist, dass ihr mit jeder historischen Ära eine neue Zivilisation mit eigenen Boni wählt. Ihr startet beispielsweise mit den Ägyptern in der Antike, wechselt irgendwann zu den Engländern im Mittelalter und landet später bei den Deutschen in der Industriellen Revolution.

