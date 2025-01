Statt 49,99 Euro jetzt gratis: Epic Games verschenkt knallharten Shooter

Hell Let Loose - Early Access Release Date & Pre-Order Trailer

Die Gratis-Aktion des Epic Games Stores nähert sich ihrem Ende. Jetzt können PC-Spieler sich allerdings noch einen knallharten Shooter schnappen, der normalerweise 49,99 Euro kostet. Den Trailer für Hell Let Loose könnt ihr euch direkt oben ansehen.

Hell Let Loose jetzt kostenlos bei Epic schnappen

Der Epic Games Store hält das nächste Gratis-Game für euch bereit. Ab sofort könnt ihr euch den Weltkriegs-Shooter Hell Let Loose komplett kostenlos schnappen. Für das düstere Multiplayer-Game fallen für gewöhnlich 49,99 Euro an. Das Angebot ist noch bis zum 9. Januar um 17 Uhr gültig. Wenn ihr den Shooter bis dahin eurer Epic-Bibliothek hinzufügt, könnt ihr ihn zocken, wann immer ihr wollt (zum Spiel im Epic Games Store).

In Hell Let Loose erwarten euch gewaltige Multiplayer-Schlachten mit bis zu 100 Spielern, an denen Infanterie, Panzer und Artillerie teilnehmen. Laut Beschreibung könnt ihr eine von 14 spielbaren Rollen auswählen, wobei Teamwork und die Befehlskette entscheidend für den Sieg sind.

Insgesamt gibt es neun große Karten, die bekannte Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs abbilden. Dank 99 Eroberungspunkten pro Karte verläuft der Frontverlauf allerdings in jedem Gefecht ein wenig anders.

Auf Steam kann Hell Let Loose bereits sehr gute Bewertungen aufweisen. 84 Prozent der PC-Spieler empfehlen den Shooter dort weiter (bei Steam ansehen).

Realistischer Weltkriegs-Shooter jetzt kostenlos schnappen. (© Team17/ Epic Games)

Was ist das nächste Gratis-Game bei Epic?

Mit Hell Let Loose endet die Gratis-Aktion, bei der sich PC-Spieler jeden Tag ein neues Spiel schnappen konnten. Beim Shooter habt ihr jetzt wieder eine Woche Zeit, um das Spiel eurer Bibliothek hinzuzufügen. Auch das nächste Spiel ist schon bekannt. Ab dem 9. Dezember folgt die Ölrauschsimulation Turmoil (im Epic Games Store ansehen).