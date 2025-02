Steam schiebt lästiger Werbung den Riegel vor – davon können Handy-Spieler nur träumen

Steam verbietet schon eine Weile Werbung in den Spielen auf der Plattform. Auf einer neuen Seite wird nun erklärt, was das heißt – und was Steam-Spiele nicht beinhalten dürfen.

Werbung in Steam-Spielen hat keine Chance – zum Glück

Auf der neuen Steamworks-Seite „Werbung auf Steam“ wird ab jetzt klar definiert, welche Art von Werbung auf Steam erlaubt ist – und welche nicht (Quelle: Steamwork-Dokumentation). Steam verbietet bereits seit mehreren Jahren bestimmte Werbung in den Spielen auf der Plattform; mit den neuen Richtlinien wird das ganze Unterfangen jetzt in Stein gemeißelt.

Was erlaubt ist: Die Produktplatzierung von Marken ist dann in Ordnung, wenn jene Produkte mit dem Spiel selbst etwas zu tun haben – wie etwa die werbliche Platzierung von Automarken in Rennspielen. Übergreifende Werbeaktionen wie Steam-Sales und -Bündel sind erlaubt. Schließlich darf bezahlte Werbung auf die Steam-Seite des Spiels verweisen, solange sie außerhalb von Steam stattfindet.

Was nicht erlaubt ist: Werbung im Spiel darf nicht stattfinden, falls sie zum Business-Model gehört. Demnach ist kein Spiel auf Steam gestattet, bei dem Spieler Werbung schauen müssen, um weiterspielen zu können – oder bei dem Spieler über das Schauen von Werbung Gameplay-Inhalte freischalten können. Werbung im Spiel darf Nutzern keine inGame-Vorteile bringen. Entwickler dürfen andere Entwickler nicht dafür bezahlen lassen, Spiele in Aktionen oder Bündeln mit dem eigenen Spiel anzubieten.

Steam ist nicht nur bei Werbung ein positives Vorbild

InGame-Werbung in Mobile-Spielen ist derart verbreitet, dass Handy-Spiele ohne dieses „Schaut Werbung und spielt dann weiter!“-Element fast eine Rarität sind. Obgleich es leider eher unwahrscheinlich ist, dass gerade Mobile-App-Stores bei Steams Werbepolitik nachziehen, glänzt der Steam-Store auch mit anderen Richtlinien, von denen sich andere eine Scheibe abschneiden könnten.

Etwa sind auf Steam schon mehrere Jahre NFT- und Blockchain-Spiele verboten (Quelle: Steam), im Epic Games Store dagegen reicht ein Hinweis auf NFTs, und die Spiele dürfen dort dennoch angeboten werden.

