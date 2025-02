Steam stellt Entwickler an den Pranger, die ihre Spiele vernachlässigen

Steam hat eine neue Funktion eingeführt, die vor verwaisten Early-Access-Spielen warnt. So erkennt ihr frühzeitig, ob ein Spiel noch aktiv weiterentwickelt wird oder nicht. Diese Warnung soll euch dabei helfen, informierte Kaufentscheidungen zu treffen.

Steam: Transparenz-Boost für Early-Access-Games

Steam hat ein neues Feature eingeführt, das potenzielle Käufer von Early-Access-Spielen besser über den Entwicklungsstand informiert. Bleibt ein Spiel ein Jahr lang ohne Updates, erscheint auf der Store-Seite ein deutlicher Hinweis.

Ein Beispiel ist das Horror-Erkundungsspiel Escape the Backrooms: „Das letzte Update der Entwickler ist mehr als 12 Monate her. Die hier von den Entwicklern angegebenen Informationen und der Zeitplan sind möglicherweise nicht mehr aktuell.“ (Quelle: Steam)

Der Hinweis ist gut sichtbar. (© GIGA)

Auch das Open-World-Piratenspiel Atlas ist betroffen – hier gab es sogar seit über 20 Monaten kein Update. Ob das Spiel in Jahren offiziell erscheint oder nie fertiggestellt wird, bleibt ungewiss. Steam zwingt Entwickler nicht, ihre Spiele weiterzuentwickeln oder die Early-Access-Phase zu verlassen, doch die neue Warnung sorgt für mehr Transparenz. (Quelle: Steam)

Escape the Backrooms: Entwicklungsplan verzögert sich

Das Studio Fancy Games brachte Escape the Backrooms in den Early Access, um die Community aktiv in die Entwicklung einzubeziehen. Ursprünglich war eine Entwicklungszeit von drei bis sechs Monaten geplant – doch dieser Zeitrahmen wurde bereits deutlich überschritten.

Sollte die Vollversion noch erscheinen, sind umfangreiche Neuerungen vorgesehen: mehr Level, zusätzliche Spielmodi und Features zur langfristigen Spielerbindung. Derzeit bietet das Spiel einen Singleplayer-Modus mit Speedrunning-Elementen sowie einen Koop-Modus mit Proximity-Chat.

Derzeit bezahlt ihr für das Spiel 8,19 Euro bei Steam. Die Vollversion wird voraussichtlich teurer sein. Bisher hat das Spiel mit der Bewertung „sehr positiv“ auf jeden Fall einen guten Ruf. 90 Prozent der Spieler würden das Game weiterempfehlen.

Escape the Backrooms Fancy Games

Allerdings müssen lange Entwicklungszeiten nicht zwangsläufig negativ sein. Ein gutes Beispiel ist die mittelalterliche Städtebausimulation Foundation, die nach sechs Jahren Entwicklungszeit als Vollversion erschien – und direkt in die Steam-Topseller-Liste schoss. Geduld kann sich also durchaus lohnen.

