Steam verramscht Koop-Perle mit 95 % positiven Bewertungen für 7,99 Euro

It Takes Two – Offizieller Reveal-Trailer

It Takes Two – Offizieller Reveal-Trailer

Steam schwing mal wieder den Rabatthamer – und dieses Mal trifft es eine echte Gaming-Perle! Denn für kurze Zeit könnt ihr euch mit It Takes Two eine Koop-Empfehlung für schlappe 7,99 Euro sichern. Und ihr spart dabei sogar doppelt – denn selbst für den Online-Koop reicht es aus, wenn ein Spieler das Game sein Eigen nennt. Den Trailer zum Spiel könnt ihr euch oben anschauen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

It Takes Two ist absoluter Steam-Liebling

It Takes Two hat in seinem Release-Jahr 2021 jede Menge Preise abgeräumt, darunter auch den Titel „Spiel des Jahres“. Und nicht nur die Presse lobt das chaotische Koop-Abenteuer in hohen Tönen, wie der Metacritic-Score von 88 beweist, sondern auch die Steam-Spieler sind begeistert.

Anzeige

Aktuell hält It Takes Two eine Gesamtwertung von über 95 Prozent positiven Spielerstimmen. Wir haben dem Action-Abenteuer in unserem Test ebenfalls eine hervorragende Wertung verpasst.

Im Spiel begebt ihr euch zu zweit im Splitscreen-Modus auf eine verrückte Reise und müsst euch jeder Menge wechselnder und kniffliger Herausforderungen stellen. Schaut euch den Trailer zum von EA gepublishten Spiel an:

It Takes Two Hazelight Studios

Holt euch das Koop-Abenteuer so günstig wie nie

Mit einem dicken Rabatt von 80 Prozent kostet das sonst 39,99 Euro teure Spiel aktuell gerade einmal 7,99 Euro.

Anzeige

Und ihr könnt gleich nochmal sparen– dank des Freunde-Pass. Mit dem könnt ihr einen Freund oder eine Freundin eurer Wahl zum Spiel einladen, ohne dass er oder sie das Spiel extra kaufen muss. Wenn ihr euch den reduzierten Preis von knapp 10 Euro teilt, müsst ihr am Ende nur schmale 4 Euro für gute 14 Stunden Spielzeit hinblättern.

Anzeige

Wenn ihr nun bei It Takes Two zuschlagen wollt, könnt ihr es euch mit Rabatt noch bis zum 10. Februar 2025 sichern.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.