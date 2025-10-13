Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Entertainment
  3. Streaming und TV
  4. Sternzeichen Waage: 13 Hollywood-Stars, die jetzt im Herbst Geburtstag haben

Sternzeichen Waage: 13 Hollywood-Stars, die jetzt im Herbst Geburtstag haben

Daniel Boldt
Daniel Boldt,
3 min Lesezeit
Schauspielerin Jenna Ortega ist eine gebürtige Waage.
Schauspielerin Jenna Ortega ist eine gebürtige Waage.© Getty Images / Gilbert Flores / IMAGO / Dreamstime / Bearbeitung: GIGA1 / 14
Anzeige
Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.

Diese Stars wurden allesamt im Herbst geboren.

Wer zwischen dem 24. September und dem 23. Oktober geboren wurde, der hat das Sternzeichen Waage. Darunter befinden sich natürlich auch einige Stars und Sternchen aus Hollywood. Deshalb stellen wir euch in dieser Bilderstrecke 13 Schauspieler und Schauspielerinnen vor, die im Herbst Geburtstag feiern.

Michael Douglas

Michael Douglas spielt im MCU Hank Pym, den ersten Ant-Man.
Schauspieler Michael Douglas ist eine echte Hollywood-Legende.© Getty Images / Jamie McCarthy2 / 14
Anzeige

Schauspieler Michael Douglas hat am 25. September Geburtstag und ist damit noch ganz knapp eine Waage geworden. Zu seinen bekanntesten Filmen gehören Basic Instinct, Wall Street und The Game.

Will Smith

Will Smith gehört zu den bekanntesten Schauspielern der Welt.
Will Smith gehört zu den bekanntesten Schauspielern der Welt.© Getty Images / Matt Winkelmeyer3 / 14
Anzeige

Action-Star und Comedian Will Smith teilt sich den Geburtstag mit Kollege Michael Douglas, denn auch er hat am 25. September Geburtstag. Smith kennt man vor allem für Filme wie Men in Black, Bad Boys und I Am Legend.

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow hat 1999 einen Oscar gewonnen.
Gwyneth Paltrow hat 1999 einen Oscar gewonnen.© Getty Images / Theo Wargo4 / 14
Anzeige

Auch die Schauspielerin Gwyneth Paltrow ist ein September-Kind und somit Sternzeichen Waage. Zu ihren bekanntesten Filmen gehören unter anderem Iron Man, Sieben und Shakespeare in Love.

Neve Campbell

Neve Campbell wurde durch die Scream-Filme weltberühmt.
Neve Campbell wurde durch die Scream-Filme weltberühmt.© Getty Images / Matthew Eisman5 / 14
Anzeige

Horror-Ikone Neve Campbell kennen Filmfans vor allem für die erfolgreiche Scream-Reihe, die 2026 mit einem siebten Teil fortgesetzt wird. Auch sie trägt das Sternzeichen Waage.

Kevin Sorbo

Kevin Sorbo wurde Ende der 90er als Hercules berühmt.
Kevin Sorbo wurde Ende der 90er als Hercules berühmt.© Getty Images / Paul Archuleta6 / 14
Anzeige

Schauspieler Kevin Sorbo wurde vor allem durch Serien wie Hercules und Andromeda weltberühmt. Er feiert seinen Geburtstag am 24. September.

Brie Larson

Brie Larson spielt im MCU Captain Marvel.
Brie Larson spielt im MCU Captain Marvel.© Getty Images / Dia Dipasupil7 / 14
Anzeige

Die Schauspielerin Brie Larson wurde durch das Drama Raum bekannt und übernahm dann später die Rolle von Superheldin Captain Marvel. Larson hat am 1. Oktober Geburtstag.

Hugh Jackman

Hugh Jackman auf einer Gala im Jahr 2024.
Hugh Jackman auf einer Gala im Jahr 2024.© Getty Images / Theo Wargo / GA8 / 14
Anzeige

Schauspieler Hugh Jackman ist ebenfalls im Sternzeichen der Waage geboren. Zu seinen bekanntesten Rollen gehört vor allem Marvel-Superheld Wolverine, den er bereits in zahlreichen Filmen gespielt hat.

Dakota Johnson

Dakota Johnson wurde durch den Film 50 Shades of Grey berühmt.
Dakota Johnson wurde durch den Film 50 Shades of Grey berühmt.© Getty Images / Mike Coppola9 / 14
Anzeige

Dakota Johnson wurde am 4. Oktober 1989 geboren. Als Schauspielerin gelang ihr mit dem erotischen Film 50 Shades of Grey der internationale Durchbruch.

Zac Efron

Schauspieler Zac Efron wurde durch den Film High School Musical berühmt.
Schauspieler Zac Efron wurde durch den Film High School Musical berühmt.© Getty Images / Dimitrios Kambouris10 / 14
Anzeige

Schauspieler Zac Efron wurde am 18. Oktober geboren. Zu seinen bekanntesten Filmen gehören unter anderem die High-School-Musical-Filme, das Baywatch-Remake und das Musical Greatest Showman.

Jenna Ortega

Jenna Ortega wurde dank Netflix weltberühmt.
Jenna Ortega wurde dank Netflix weltberühmt.© Getty Images / Gilbert Flores11 / 14
Anzeige

Jenna Ortega gehört zu den gefragtesten Schauspielerinnen der Neuzeit. Sie wurde am 27. September geboren und zu ihren bekanntesten Werken gehört der Netflix-Hit Wednesday und die Scream-Filme.

Matt Damon

Matt Damon kennt man vor allem für die Bourne-Filme.
Matt Damon kennt man vor allem für die Bourne-Filme.© Getty Images / Angela Weiss12 / 14
Anzeige

Auch Schauspieler Matt Damon ist eine Waage. Der Star aus den Bourne-Filmen wurde am 8. Oktober geboren. Weitere bekannte Filme mit ihm sind zum Beispiel Good Will Hunting oder Der Marsianer.

Lena Headey

Lena Headey wird vor allem mit Game of Thrones assoziiert.
Lena Headey wird vor allem mit Game of Thrones assoziiert.© Getty Images / David Livingston13 / 14
Anzeige

Serienfans kennen Lena Headey vor allem als intrigante Cersei aus dem Fantasy-Epos Game of Thrones. Die Schauspielerin hat aber auch in bekannten Filmen mitgewirkt, darunter 300, The Purge oder Das Dschungelbuch.

John Krasinski

Schauspieler John Krasinski ist auch als Regisseur tätig.
Schauspieler John Krasinski ist auch als Regisseur tätig.© Getty Images / John Nacion14 / 14
Anzeige

Für Fans von The Office wird er immer Jim bleiben: John Krasinski. Der Schauspieler wurde am 20. Oktober geboren und ist heute auch als Regisseur tätig, so hat er unter anderem den Horrorfilm A Quiet Place inszeniert.

Lesenswert
Anzeige