Stimme wieder da, Tour steht – nur deutsche Fans haben Grund zum Frust

Die Stimme ist zurück, die Tour steht – nur der Blick auf die Landkarte enttäuscht viele Fans.

Bon Jovi live: Termine der Tour 2026

Jon Bon Jovi ist zurück. Drei Jahre nach seiner schweren Stimmband-Operation kündigt der 63-jährige Rockstar seine Rückkehr auf die große Bühne an. 2026 geht er mit seiner Band Bon Jovi auf die „Forever Tour“. Doch während Fans in den USA und Großbritannien jubeln, müssen deutsche Anhänger vorerst auf einen Konzertbesuch verzichten.

Die Tour startet am 7. Juli 2026 mit einer Reihe von vier Shows im legendären Madison Square Garden in New York. Danach geht es am 28. August nach Edinburgh, am 30. August nach Dublin und am 4. September nach London. Termine für Deutschland? Fehlanzeige, bislang ist kein einziges Konzert hierzulande angekündigt. Das sind die Termine der Bon-Jovi-Tour 2026:

7. Juli, New York, Madison Square Garden

9. Juli New York, Madison Square Garden

12. Juli New York, Madison Square Garden

14. Juli New York, Madison Square Garden

28. August, Edinburgh, Scottish Gas Murrayfield Stadium

30. August, Dublin, Croke Park

4. September, London, Wembley Stadium

„Die Nachricht, auf die wir alle gewartet haben. Wir kommen zurück für die Bon Jovi Forever Tour“ Die Band bei Instagram zur Tour-Ankündigung

Comeback nach langer Zwangspause

Dass Bon Jovi überhaupt wieder auf Tour gehen, ist keine Selbstverständlichkeit. 2022 musste sich Jon Bon Jovi einer komplizierten Stimmband-Operation unterziehen. Ein Stimmband war teilweise atrophiert und es funktionierte schlicht nicht mehr. Ärzte in Philadelphia führten eine sogenannte Medialisierung durch, eine Rekonstruktion, die dem Sänger buchstäblich seine Stimme zurückgab. Es folgte eine monatelange Rehabilitation und bald endlich auch wieder die Rückkehr auf die Bühnen.

Im Jahr 2024 erschien bereits das Album „Forever“, mit dem Bon Jovi ihr 40-jähriges Bestehen feierten. Im Oktober 2025 folgte nun die „Legendary Edition“, eine Neuauflage mit Gaststars wie Bruce Springsteen, Avril Lavigne, Robbie Williams und Jelly Roll (bei Spotify anhören). Fans, die das Album im offiziellen Bandshop vorbestellt haben, erhielten exklusiven Zugang zum Presale für die UK- und Irland-Shows. Der startete am 28. Oktober, während der reguläre Ticketverkauf am 31. Oktober anlief.

Ob deutsche Fans 2026 trotzdem noch eine Chance bekommen, bleibt offen. Noch ist unklar, ob Europa eine zweite Tourwelle bekommt. Jon Bon Jovi hatte in Interviews mehrfach betont, dass er nur dann auftreten wolle, wenn seine Stimme wieder vollständig belastbar sei. Genau das scheint jetzt der Fall zu sein, zumindest für einige wenige, ausgewählte Termine. Zuletzt waren die Rock-Legenden im Jahr 2019 für zwei Shows in Deutschland.