Sting Tour 2025: Tickets und Termine in Deutschland

Als Trio kommt Sting zurück nach Deutschland. Wie viele Konzerte der ehemalige Police-Sänger hierzulande spielt und wie ihr an die Tickets für die Sting-Tour 2025 kommt, erfahrt ihr hier.

Termine und Tickets für die Sting-Tour

Ganze sechsmal spielt das Trio bestehend aus Sting, Chris Maas und Dominic Miller vor ihren deutschen Fans. Den Start macht die „Sting 3.0 Tour“ am 14. Februar 2025 in Brasilien, bevor sie am 6. Juni das erste Mal Fuß in Europa fasst. Den Start der europäischen Etappe findet auch gleich in Hannover statt.

Die Konzerte in Deutschland von Sting finden in den folgenden Städten statt:

Hannover , NDR 2 Plaza Festival am 6. Juni 2025

, NDR 2 Plaza Festival am 6. Juni 2025 Heilbronn , Wertwiesenpark am 7. Juni 2025

, Wertwiesenpark am 7. Juni 2025 Mönchengladbach , Sparkassenpark am 9. Juni 2025

, Sparkassenpark am 9. Juni 2025 Rostock , IGA Park am 11. Juni 2025

, IGA Park am 11. Juni 2025 Zwickau , Platz der Völkerfreundschaft am 12. Juni 2025

, Platz der Völkerfreundschaft am 12. Juni 2025 Kiel, Schleswig-Holstein Musik Festival, Nordmarksportfeld am 14. Juni 2025

Danach zieht Sting weiter gen Norden nach Dänemark und Großbritannien. Alle weiteren Termine findet ihr in dem Instagram-Post zur Tour:

Tickets bekommt ihr im Vorverkauf als Kunden der Telekom oder Inhaber eines RTL+-Abos bereits zwei Tage vor allen anderen. Der generelle Verkauf der Tickets startet am 27. September um 10 Uhr auf Eventim.

Ausnahme hierbei ist Hannover – die Tickets für das NDR 2 Plaza Festival bekommt ihr noch vor dem Verkaufsstart der anderen Städte auf Eventim für rund 70 Euro.

Setlist der „Sting 3.0 Tour“

Wie genau die Setlist für die Deutschlandkonzerte aussieht, kann noch nicht gesagt werden. Allerdings folgt die Band einem Muster, von welchem sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht abschweifen werden. Demnach spielen sie jedes Konzert rund 18 Lieder, gefolgt von zwei Zugaben – darunter natürlich ganz viele Klassiker von The Police.



Die Setliste wird vermutlich wie folgt aussehen:

Voices Inside My Head Message in a Bottle If I Ever Lose My Faith in You Every Little Thing She Does Is Magic Englishman in New York Fields of Gold Never Coming Home Mad About You Why Should I Cry for You? Driven to Tears Can't Stand Losing You I Wrote Your Name (Upon My Heart) Shape of My Heart Walking on the Moon So Lonely Desert Rose King of Pain Every Breath You Take Roxanne Fragile

