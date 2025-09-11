Storm Seeker geht auf Tour und ihr solltet es nicht verpassen

Storm Seeker stechen 2025 wieder in See und zwar als Headliner ihrer „Set The Sails“-Tour. Mit ihrem neuen, gleichnamigen Album im Gepäck ziehen sie durch Deutschland, Österreich und die Niederlande und bringen ihre mitreißenden Shows direkt zu den Fans.
Storm Seeker machen live einfach nur Spaß
Storm Seeker haben sich längst in die Herzen der Fans des deutschen Folk-Metals gespielt. Das liegt sicherlich nicht nur an ihrer offensichtlichen Liebe zu besonderen Instrumenten wie Drehleier, Flöte und Cello. Das neue Album „Set The Sails“, das 2025 erschienen ist, wird euch überzeugen. Hört selbst direkt bei Spotify rein.
Im Rahmen der diesjährigen Tournee hatte ich die Gelegenheit, Storm Seeker als Vorgruppe von Subway to Sally live zu erleben. Seitdem zähle ich mich ebenfalls zu den Anhängern der Band. Beeindruckt haben mich dabei nicht allein ihr musikalisches Können, sondern auch die professionelle Bühnenpräsenz. Mit einer gelungenen Mischung aus Humor und mitreißender Energie gelingt es Storm Seeker, das Publikum aktiv einzubinden und zu begeistern.
Daten der Strom-Seeker-Tour 2025
Die Tickets könnt ihr bereits über songkick.com oder eventim bestellen. Folgende Termine stehen dieses Jahr an:
- 13. September 2025: Gelsenkirchen, Folkfield Festival
- 18. September 2025: Wien, Österreich, Szene Wien
- 19. September 2025: München, Backstage München
- 20. September 2025: Leipzig, Felsenkeller Leipzig
- 26. September 2025: Hannover, Musikzentrum Hannover
- 27. September 2025: Hamburg, Logo
- 02. Oktober 2025: Kiel, Die Pumpe
- 03. Oktober 2025: Osnabrück, Westwerk
- 04. Oktober 2025: Mülheim, Phönix Club
- 09. Oktober 2025: Nürnberg, Hirsch + Rakete
- 10. Oktober 2025: Berlin, Cassiopeia
- 11. Oktober 2025: Dresden, Puschkin Club
- 16. Oktober 2025: Saarbrücken
- 17. Oktober 2025: Köln, Club Volta
- 18. Oktober 2025: Bremen, Tower
- 23. Oktober 2025: Wiesbaden, Schlachthof Wiesbaden
- 24. Oktober 2025: Stuttgart, Im Wizemann
- 25. Oktober 2025: Ede, Niederlande, Astrant
Als Special Guest wird Strom Seeker von Waldkauz begleitet. Wenn ihr Lust habt, als Piratinnen und Piraten am Konzert teilzunehmen, dann fühlt euch frei. Kostüme sind sicherlich gern gesehen.