„Stranger Things“ Staffel 5 startet im November: Ross Duffer enthüllt echte Laufzeiten

Das große Finale von Stranger Things steht bevor: Netflix hat endlich den Starttermin für Staffel 5 bekanntgegeben und Fans müssen sich auf einen emotionalen Abschied einstellen. Wann die neuen Folgen erscheinen, wie Netflix die Veröffentlichung plant und welche Laufzeiten die Duffer-Brüder nun bestätigt haben, erfahrt ihr hier.

FAQ Wann startet Staffel 5 bei Netflix? Am 26. November 2025. Die restlichen Teile folgen an Weihnachten und Silvester. Wie viele Folgen gibt es? Insgesamt acht Episoden. Wie lang sind die Folgen wirklich? Die ersten vier Folgen liegen zwischen 54 und 83 Minuten. Wird es nach dem Finale weitergehen? Ja, allerdings nur in der Form von Spin-offs.

Staffel 5 kommt in drei Etappen

Der 6. November ist im Stranger-Things-Universum ein besonderes Datum – an diesem Tag verschwand Will Byers in der ersten Staffel. Netflix nutzt diesen Tag traditionell für große Ankündigungen und hat 2024 den Start der finalen Staffel bestätigt.

Jetzt steht fest: Staffel 5 startet am 26. November 2025 – aber nicht auf einmal. Netflix teilt die neuen Episoden in drei Veröffentlichungsblöcke auf:

Teil 1: 26. November 2025

Teil 2: 26. Dezember 2025

Teil 3: 1. Januar 2026

Damit setzt Netflix auf ein Modell, das an Serien wie „Arcane“ erinnert, bei denen Spannung durch gestaffelte Releases erhalten bleibt.

Ross Duffer verrät die echten Episodenlängen

Lange kursierten Gerüchte, jede Folge der finalen Staffel werde Spielfilmlänge haben: zwischen 90 Minuten und zwei Stunden sollten die Episoden lang sein. Diese Spekulationen hat Ross Duffer nun persönlich auf Instagram beendet.

In dem Beitrag veröffentlichte er die Laufzeiten der ersten vier Folgen, welche deutlich kürzer als erwartet ausfallen.

Folge Titel Laufzeit 1 „Die Suche“ („The Crawl“) 1 Std. 8 Min 2 „Das Verschwinden von ... “ (engl.: „The Vanishing of ...“) 54 Min 3 „Die Turnbow-Falle“ („The Turnbow Trap“) 1 Std. 6 Min 4 „Der Zauberer“ („Sorcerer“) 1 Std. 23 Min

Damit ist klar: Nicht jede Episode hat Spielfilmlänge. Die ersten vier pendeln um die 60 Minuten, Episode 4 ist mit 83 Minuten die längste der ersten Staffelhälfte. Frühere Meldungen von über 90- bis 120-minütige Folgen sind somit überholt. Allerdings enthüllte Ross Duffer in seinem Post nur die Laufzeit der ersten vier Folgen – ob das große Finale an die Spielfilmlänge kommt, werden wir vermutlich erst im neuen Jahr erfahren.

Episodenübersicht und mögliche Hinweise zur Handlung

Lang genug haben Fans sehnsüchtig auf das große Finale von „Stranger Things“ gewartet. Mit acht neuen Episoden wird die neue Season dieses Mal viel Zeit haben, um Spannung aufzubauen und ein passendes Ende zu finden.



Die Titel der letzten Episoden lauten:

„Die Suche“ (engl.: „The Crawl“)

„Das Verschwinden von ... “ (engl.: „The Vanishing of ...“)

„Die Turnbow-Falle“ (engl.: „The Turnbow Trap“)

„Der Zauberer“ (engl.: „Sorcerer“)

„Der Stromschlag“ (engl.: „Shock Jock“)

„Die Flucht von Camazotz“ (engl.: „Escape From Camazotz“)

„Die Brücke“ (engl.: „The Bridge“)

„Zurück in der realen Welt“ (engl.: „The Rightside Up“)

Duffer-Brüder über das Serienfinale

Die vierte und fünfte Staffel der Mystery-Serie sollen eng miteinander verbunden sein. In einem Interview mit NME verriet Matt Duffer, Schöpfer von „Stranger Things“, dass es in den neuen Episoden keine Zeit zum Entspannen geben wird und sich die Truppe direkt in das Abenteuer stürzen muss:

[With five], there’ll be no wind-up time – like even this season, you get to experience the kids and what they’re going through in high school before things start to escalate. Then it gets crazier and crazier and crazier – that’s typically the trajectory. Five, you’re just going to be right in the middle of it so it’s going to feel very, very different.

Wie es nach Staffel 5 weitergehen könnte

Obwohl Stranger Things mit der fünften Staffel endet, ist das Franchise noch nicht vorbei. Netflix arbeitet bereits an einer Animationsserie namens „Stranger Things: Tales from '85“. Details sind noch rar, doch die Animationsserie soll bereits 2026 an den Start gehen und zwischen Staffel 2 und 3 angesiedelt sein.