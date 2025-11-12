„Stranger Things: Tales From '85“ ist eine neue Animationsserie, die von den Schöpfern der Originalserie produziert wird. Ihr Stil folgt den typischen Zeichentrickserien der 80er-Jahre.

„Stranger Things: Tales From '85“ – wann kommt die Serie?

Ein genauer Sendetermin für das Spin-Off von „Stranger Things“ steht noch nicht fest. Geplant ist eine Ausstrahlung im Laufe des Jahres 2026. Da sich die Serie noch in der Produktion befindet, ist auch noch nicht bekannt, über wie viele Folgen die Geschichte verteilt wird.

Bekannt ist aber, dass sie im Stil der typischen 80er-Jahre-Zeichentrickserien produziert wird. Selbstverständlich werden aber die neuesten Animationstechniken für die Umsetzung verwendet.

Seht euch im Video von kino.de den Ankündigungstrailer dazu an:

Wann spielen die Geschichten aus dem Jahr 1985?

Diese Animationsserie lässt sich zwischen den Staffeln zwei und drei der Originalserie einordnen. Das animierte Spin-off „Stranger Things: Tales From '85“ spielt im Winter 1985 und verbindet die Ereignisse der beiden Staffeln miteinander.

Die Kinder Eleven, Mike, Will, Lucas, Dustin und Max stellen sich neuen Monstern aus der Schattenwelt und decken ein paranormales Mysterium auf, das ihre Stadt terrorisiert.

„Stranger Things“ endet mit Staffel 5

Am 27. November startet die finale Staffel von „Stranger Things“ (Quelle: web.de), welche seit neun Jahren die Fans in ihren Bann zieht. Zunächst stehen vier Folgen zur Verfügung, ab dem 26. Dezember dann drei weitere.

Als großes Finale könnt ihr euch ab dem 01. Januar die achte und letzte Episode von „Stranger Things“ anschauen. Damit endet dann auch die beliebte Netflix-Serie.

