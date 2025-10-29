„Stranger Things“ überdauert sie alle: 12 Serien, die in dieser Zeit starteten und endeten

Als „Stranger Things“ im Juli 2016 auf Netflix startete, hätte wohl niemand geahnt, dass die Mysteryserie ein weltweites Phänomen werden würde, das nahezu ein Jahrzehnt überdauert. Während die Kids aus Hawkins über vier Staffeln hinweg älter wurden, kamen und gingen unzählige andere Serienhits.
Manche waren kurzlebige „One-Season-Wonder“, andere liefen über viele Jahre hinweg. Doch nun heißt es Abschied nehmen: Die finale 5. Staffel von „Stranger Things“ steht in den Startlöchern.
Wir präsentieren euch 12 Serien, die während „Stranger Things“ starteten und endeten – perfekt fürs nächste Binge-Wochenende.
#1 You – Du wirst mich lieben
Auf den ersten Blick wirkt Joe wie ein sympathischer Buchhändler, doch hinter seiner freundlichen Fassade lauert ein obsessiver Stalker, der für die wahre Liebe bereit ist, über Leichen zu gehen.
Die Netflix-Serie „You – Du wirst mich lieben“ basiert auf der „Joe Goldberg“-Buchreihe der US-Autorin Caroline Kepnes (Band 1 bei Amazon ansehen). Die Serie erschien 2018, lief über fünf Staffeln und endete 2025.
#2 Dark
„Dark“ spielt in der fiktiven deutschen Kleinstadt Winden, in der Kinder auf mysteriöse Weise verschwinden. Über drei Staffeln hinweg tauchen Zuschauer in die Schicksale mehrerer Familien ein und werden dabei in ein nahezu undurchschaubares Netz aus Zeitreisen, Familiengeheimnissen und Paradoxien hineingezogen.
„Dark“ war die erste deutsche Sci-Fi-Serie von Netflix, die weltweit Anerkennung fand. Das veranlasste den Streaming-Anbieter weitere deutsche Produktionen wie „How to Sell Drugs Online (Fast)“ zu bestellen. Die Serie lief zwischen 2017 und 2020.
#3 OZARK
Der Finanzberater Marty Byrde gerät in Lebensgefahr, als ein Geldwäschedeal für ein mexikanisches Drogenkartell schiefläuft. Um sich und seine Familie zu retten, zieht er in die Ozarks, um von dort aus 500 Millionen Dollar für das Kartell zu waschen.
„Ozark“ lief über 4 Staffeln (2017-2022) und gehört zu den erfolgreichsten Netflix-Serien, die während „Stranger Things“ starteten und endeten. Mehr über die Serie, Hintergründe und die Schauspieler lest ihr im „The Ultimate Guide to Ozark: Money. Crime. Family. No Way Out.“ von Entertainment Weekly (bei Amazon anschauen).
#4 Andor
Die Star-Wars-Serie „Andor“ erzählt die Vorgeschichte von Cassian Andor, dem Rebellen-Spion aus Rogue One, der sich vom Gesetzlosen zum furchtlosen Kämpfer der Rebellion entwickelt. Die Serie läuft seit 2022 auf Disney+, die finale zweite Staffel ist seit April 2025 verfügbar.
#5 Riverdale
In sieben Staffeln verfolgen die Zuschauer das Schicksal von Archie, Betty, Veronica und Jughead, die in der scheinbar idyllischen Kleinstadt Riverdale mit mysteriösen Mordfällen, düsteren Familiengeheimnissen und mit den Herausforderungen des Erwachsenwerdens konfrontiert werden.
„Riverdale“ ist eine der langlebigsten Serien, die während „Stranger Things“ starteten und endeten. Sie lief von 2017 bis 2023 bei Netflix. Unser Tipp für echte Fans: Die Riverdale-Edition von Monopoli (bei Amazon anschauen).
#6 Cobra Kai
Die Handlung von „Cobra Kai“ setzt 34 Jahre nach dem ersten „Karate Kid“-Film an. Johnny Lawrence eröffnet sein altes Karate-Dojo wieder, um seinem Leben einen Sinn zu geben. Das ruft allerdings auch seinen Erzrivalen Daniel LaRusso auf den Plan.
Die Serie startete 2018 auf Netflix. Im Februar 2025 lief die finale Staffel. Passend gekleidet fürs Binge-Watching seid ihr mit dem Cobra-Kai-Logoshirt (bei Amazon anschauen).
#7 Killing Eve
Eve Polastri, eine gelangweilte MI6-Agentin, wird beauftragt, die gewissenlose, leicht psychopathische Auftragskillerin Villanelle zu jagen. Daraus entwickelt sich ein amüsantes Katz-und-Maus-Spiel voller Spannung, Obsession und überraschender Wendungen, gespickt mit viel schwarzem Humor.
Die Serie lief über vier Staffeln (2018-2022) und ist bei zahlreichen Streaming-Anbietern verfügbar. Als Vorlage für die Serie dienten die Romane der „Villanelle“-Reihe von Luke Jennings (bei Amazon anschauen).
#8 The Crown
Die Netflix-Serie „The Crown“ gewährt einen Blick hinter die Kulissen des britischen Königshauses und erzählt die Geschichte von Königin Elisabeth II. seit ihrer Hochzeit mit Prinz Philip.
Die sechs Staffeln der Dramaserie wurden zwischen 2016 und 2023 veröffentlicht. Die finale Staffel dreht sich vornehmlich um den Tod von Prinzessin Diana und dessen Auswirkungen auf das Königshaus.
#9 Yellowstone
Die moderne Western-Serie „Yellowstone“ mit Kevin Costner erzählt die Geschichte der Familie Dutton, die in Montana die größte Ranch der Vereinigten Staaten betreibt. Doch auch die Besitzer der angrenzenden Ländereien haben Interesse an dem Besitz.
Die Geschichte streckt sich über 5 Staffeln (2018–2024). Es gibt mehrere Spin-offs von „Yellowstone“, darunter „1883“ und „1923“.
#10 Squid Game
„Squid Game“ ist nichts für schwache Nerven. In der südkoreanischen Netflix-Serie werden 500 Menschen mit hohen Spielschulden eingeladen, an einem scheinbar harmlosen Kinderspiel teilzunehmen, um ein sagenhaftes Preisgeld in Höhe von 33 Millionen Euro zu gewinnen. Das Problem: Wer verliert, wird kaltblütig hingerichtet.
Die Serie hat drei Staffeln. Sie lief zwischen 2021 und 2024 auf Netflix. Um die Thriller-Serie entwickelte sich vor allem bei Teenagern ein regelrechter Hype, den Netflix mit zahlreichen Merch-Artikeln befeuerte, darunter die ikonische „Young Hee“-Puppe (bei Amazon ansehen).
#11 Tote Mädchen lügen nicht
Nach dem Selbstmord von Hannah Baker entdeckt ihr Mitschüler Clay Jensen 13 Kassetten, auf denen sie die Ereignisse enthüllt, die sie in den Tod getrieben haben.
Die Serie „Tote Mädchen lügen nicht“ greift sensible Themen wie Mobbing, Suizid und sexuellen Missbrauch auf. Sie lief über 4 Staffeln auf Netflix (2017-2020) und zählt zu den meistdiskutierten Jugenddramen der vergangenen Jahre.
#12 The Handmaid’s Tale
„The Handmaid’s Tale“ spielt in einer dystopischen Zukunft, in der gebärfähige Frauen in den totalitären Gottesstaat Gilead verschleppt werden, um dort als Mägde versklavt zu werden. Auch die Hauptfigur June wird gezwungen, für den Kommandanten Fred Waterford und seine Frau Serena Joy ein Kind zu bekommen.
Die Geschichte basiert auf dem Roman „Report der Magd“ von Margaret Atwood (bei Amazon ansehen) und umfasst sechs Staffeln (2017-2025). Das geplante Spin-off „The Testaments“ spielt 15 Jahre danach und beleuchtet das Schicksal von Junes Tochter Hannah in Gilead. Es wird Anfang 2026 erwartet.