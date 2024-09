Strategie-Meisterwerk im Xbox Game Pass: Jetzt lohnt sich das Abo so richtig

Der Xbox Game Pass wird um neue Spiele erweitert. Ein Strategie-Highlight sticht besonders hervor. Das Remake eines 22 Jahre alten Klassikers ist ab sofort im Abo verfügbar. Den Trailer könnt ihr euch direkt oben ansehen.

Der Xbox Game Pass bekommt ein echtes Strategie-Highlight

Microsoft kündigt die neuen Spiele für den Xbox Game Pass an. Fans von Trucks, Snowboards und Zügen werden im September glücklich, doch ein besonderes Highlight dreht sich um göttliche Echtzeitstrategie.



Diese Spiele kommen in den Xbox Game Pass:

Star Trucker für Cloud, Konsole, PC (ab sofort verfügbar)

Age of Mythology: Retold für Cloud, Xbox Series X|S, PC (ab 4. September verfügbar)

Expeditions: A ModRunner Game für Cloud, Konsole, PC (ab 5. September verfügbar)

Riders Republic für Cloud, Konsole, PC (ab 11. September verfügbar)

Train Sim World 5 für Cloud, Konsole, PC (ab 17. September verfügbar)

Am 15. September verlassen einige Spiele den Xbox Game Pass:

Game-Pass-Abonnenten können jetzt eines der besten Strategie-Spiele zocken (© World’s Edge, Xbox Game Studios)

Age of Mythology: Strategie-Highlight jetzt noch besser

Age of Mythology: Retold ist das Remake des 22 Jahre alten Strategie-Klassikers, in dem antike Griechen, Ägypter, Nordmänner und Atlanter gegeneinander antreten. Neben sterblichen Kriegern könnt ihr auch mythische Bestien wie den Minotaurus oder sogar Titanen aufs Schlachtfeld schicken.



Inzwischen ist das Original etwas in die Jahre gekommen. Umso besser also, dass Entwickler World’s Edge nicht nur die Grafik auf einen zeitgemäßen Stand gehoben hat, sondern auch das Gameplay um frische Ideen erweitert hat.



So können Armeen jetzt wesentlich größer werden und ihr dürft die mächtigen göttlichen Zauber mehrmals einsetzen. Wenn ihr auch nur irgendetwas mit Echtzeitstrategie anfangen könnt, ist Age of Mythology: Retold eine absolut lohnende Ergänzung zur Spielesammlung des Xbox Game Pass.



Für mehr Infos zum Spiel könnt ihr euch unseren Ersteindruck zur PC-Version auf Steam ansehen:

