Streaming-Abo loswerden: Disney+ schnell und einfach online kündigen

Das Abo bei „Disney+“ könnt ihr jederzeit kündigen – sei es, weil euch das Angebot nicht mehr zusagt, ihr die Preiserhöhungen nicht akzeptieren möchtet oder ihr einfach alles gesehen habt. Wie ihr euer „Disney+“-Abo am Handy und PC beenden könnt und was ihr beachten müsst, zeigen wir dir hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wie bei der Streaming-Konkurrenz, ist es auch bei Disney+ relativ einfach, sein Abonnement zu kündigen. Egal ob ihr ein Monats- oder Jahres-Abo abgeschlossen habt, könnt ihr nach der Kündigung den Dienst noch bis zum Ende des jeweiligen Abrechnungszeitraums nutzen. Die automatische Verlängerung eures Abos ist somit gestoppt.

Anzeige

So kündigt ihr „Disney+“ am Handy und PC

Wenn ihr das Abo direkt auf „Disney+“ oder einer offiziellen Disney-Seite abgeschlossen habt, könnt ihr den Dienst jederzeit über die Webseite beenden. Eine direkte Kündigung in der App ist nicht möglich. Geht am PC wie Handy einfach wie folgt vor:

Öffnet „Disney+“ in einem neuen Tab eures Browsers und loggt euch ein (falls dies nicht automatisch geschieht). Wählt das Hauptprofil aus und drückt auf euer Profilbild (oben rechts). Im Dropdown-Menü wählt ihr den Punkt „Konto“ an. Auf der „Verwalte dein Konto“-Seite angelangt, drückt ihr unter „Dein e Abos und Abrechnung“ auf euer aktuelles Abo. In den „Abodetails“ findet ihr ganz unten den Button „Abo kündigen“, drückt darauf. Disney+ zeigt euch anschließend wahrscheinlich weitere Sonderangebote an, wählt unten die Schaltfläche „Weiter zur Kündigung“ an. Abschließend müsst ihr unten nochmals den Button „Abo kündigen“ betätigen, um das Abo zu beenden.

Anzeige

Ihr solltet nun die Benachrichtigung „Dein Abo wurde gekündigt“ sowie eine Bestätigungs-Mail erhalten. Euer Abo wird jetzt nicht weiter automatisch verlängert. Euren Account könnt ihr aber auch weiterhin nutzen, um zu einem späteren Zeitpunkt erneut ein Monats- oder Jahres-Abo abzuschließen.

Abo über Play Store, App Store oder anderen Anbieter abgeschlossen – wie kündigen?

Wenn ihr das Streaming-Abo nicht direkt über Disney abgeschlossen habt, könnt ihr die oben beschriebene Methode nicht nutzen. In diesem Fall müsst ihr es für gewöhnlich in der Kontoverwaltung bei dem jeweiligen Anbieter kündigen, bei dem ihr das Abo abgeschlossen habt. Wenn ihr das Abo mit eurem Android-Handy oder -Tablet beziehungsweise iPhone oder iPad abgeschlossen habt, erfahrt ihr hier, wie ihr das Abo mit dem Handy oder Tablet wieder beendet: Apple | Android.