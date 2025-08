Streaming wie früher: Beliebter Serien-Trend kehrt zurück

Binge-Watching ist wieder da.

Eine neue Studie zeigt, dass viele Streaming-Zuschauer genug vom Wochenrhythmus haben und sich neue Serien-Staffeln lieber aufsparen, um sie dann in einem Rutsch durchzuziehen.

Viele Streaming-Fans warten auf das Staffelende

Der klassische Serienmarathon feiert sein Comeback, wie die Studie „Screens in Motion 2025“ von TV Spielfilm belegt. Viele Nutzer nehmen die Veröffentlichungspolitik der Streamingdienste demnach nicht mehr einfach hin. Anstatt jede Woche eine neue Folge zu schauen, warten sie geduldig auf das Staffelfinale und schauen dann alle Folgen am Stück, genau wie früher.

Laut Studie ist dieses Verhalten besonders bei Frauen beliebt: 56 Prozent der befragten Zuschauerinnen sammeln Serien bis zur letzten Folge, bei den Männern sind es immerhin 50 Prozent, die Binge-Watchen (Quelle: Horizont).

Der Grund dafür liegt auf der Hand: Die meisten Streamingdienste veröffentlichen neue Staffeln nicht mehr am Stück, sondern häppchenweise. Das mindert für viele den Spaß – oder verschiebt ihn eben nach hinten. Serien wie „The Boys“, „House of the Dragon“ oder „Shōgun“ erscheinen wochenweise, was viele Fans zunehmend nervt. Deshalb wird gesammelt, was das Konto hergibt, um die Serie dann gezielt durchzuschauen.

Streaming-Verhalten verändert sich auch unterwegs

Laut der Studie entscheiden sich inzwischen 41 Prozent der Zuschauer regelmäßig für einen Serienmarathon, weitere 34 Prozent zumindest gelegentlich. Der Trend zieht sich durch alle Altersgruppen.

Ein weiterer Befund: Immer mehr Menschen schauen nicht mehr nur zu Hause. 72 Prozent der Befragten geben an, Videos mobil zu konsumieren, also draußen, unterwegs oder in der Bahn. Jeder Dritte sieht dabei mindestens 30 Minuten am Stück.

Das mobile Streaming ist also längst mehr als nur eine Beschäftigung für zwischendurch, sondern Teil des Alltags. Vor allem bei jüngeren Zielgruppen steht das Streamen unterwegs hoch im Kurs.