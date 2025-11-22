Süper Lig heute im Live-Stream und TV – wer überträgt die türkische Liga in Deutschland?

Die Länderspielpause ist vorbei und es geht in den nächsten Spieltag der Saison 2025/26 der türkischen „Trendyol Süper Lig“. Wo kann man in Deutschland die Spiele von Galatasaray, Besiktas, Fenerbahce und Co. im Live-Stream und TV verfolgen?

Türkische Teams in Deutschland live im Stream und TV

Die Spiele der 1. Liga in der Türkei (offiziell „Trendyol Süper Lig“) könnt ihr in Deutschland live verfolgen. Die Rechte gibt es aber bei keinem deutschsprachigen Anbieter, sondern bei beIN Sports. Fans von Besiktas, Galatasaray und Co. können hierzulande das Pay-TV-Paket Digiturk Euro buchen (zum Anbieter). Ihr benötigt das Sportpaket mit den beIN-Sports-Sendern. Die Übertragungen können mit der entsprechenden App auf Smartphone und Tablet sowie auf Smart-TV-Geräten angesehen werden. Zusätzlich kann man eine Stream-Box bestellen, mit der man die Spiele ebenfalls empfangen kann.

Das Abonnement mit den Spielen kostet 99,90 Euro für 1 Jahr (rechnerisch 8,33 Euro pro Monat). Wer das Abo gleich für 2 Jahre bucht, bezahlt 199 Euro für den gesamten Zeitraum (rechnerisch 8,29 Euro pro Monat). Mit dem Dienst seht ihr nicht nur die Spiele der höchsten Spielklasse „Trendyol SüperLig“, sondern auch die Spiele des Unterhauses. Zudem gibt es viele weitere türkische Sender sowie das Angebot von Sportdigital HD. Im Programmumfang ist auch „HT Spor“ enthalten, das die Spiele der türkischen Mannschaften in der Europa League zeigt. Die komplette Senderliste seht ihr hier.

Süper Lig: Besiktas, Galatasaray und mehr in Deutschland sehen

Im YouTube-Kanal von beIN Sports Türkiye könnt ihr kostenlos und ohne Anmeldung zudem viele Highlight-Videos und Tore der Teams aus der Türkei sehen (zum YouTube-Kanal). Diese Spiele gibt es am 13. Spieltag:

Samstag, 22.11.2025:

12:30 Uhr: Kayserispor vs. Gaziantep FK

15:00 Uhr: Eyüpspor vs. Faith Karagümrük

18:00 Uhr: Galatasaray vs. Genclerbirligi Ankara

Sonntag, 23.11.2025:

12:30 Uhr: Gözepte Izmir vs. Kocaelispor

15:00 Uhr: Besiktas JK vs. Samsungspor

15:00 Uhr: Alaynaspor vs. Kasimpasa SK

18:00 Uhr: Rizespor vs. Fenerbahce SK

Montag, 24.11.2025:

18:00 Uhr: Konyaspor vs. Antalyaspor

18:00 Uhr: Istanbul Basaksehir FK vs. Trabzonspor

In der abgelaufenen Saison 2024/25 wurde Galatasaray Istanbul mit 95 Punkten Meister. Auch in diesem Jahr geht das Team als Favorit in die Saison, immerhin konnte man sich mit Akteuren wie Leroy Sané und Victor Osimhen verstärken. Auch Beşiktaş bringt mit Neuverpflichtungen wie Tammy Abraham Potenzial mit, es bleibt aber eine unklare Richtung unter der neuen Führung von Trainer Ole Gunnar Solskjaer. Fenerbahce Istanbul steht hingegen unter Druck. Nach den Abgängen von Spielern wie Saint-Maxim, Tadic und Kostic geht das Team personell geschwächt in die Saison:

Nach 12 Spieltagen steht der Meister der Vorsaison mit 29 Punkten auf Platz 1 der Tabelle. Fenerbahce ist mit einem Punkt dicht auf den Fersen, danach wird der Abstand zu Trabzonspor (25 Punkte), Samsunspor (23 Punkte) und Göztepe (22 Punkte) schon größer. Besiktas verliert mit 20 Punkten allmählich schon den Anschluss an die Tabellenspitze. José Mourinho wurde als Trainer bereits Ende August entlassen, sein Nachfolger ist Sergen Yalcin.