Summer Breeze 2026 enthüllt drei Headliner, mit denen niemand gerechnet hat

Kaum ist der Festivalsommer vorbei, folgt bereits die nächste Ankündigungen für das Summer Breeze Open Air 2026. Für die Mainstage wurden auf dem offiziellen Kanal des Festivals schon 50 Bands angekündigt. Wir zeigen euch das Line-up und alle Informationen zum Ticketverkauf.

Wann findet das Summer Breeze 2026 statt?

Vom 12. bis 15. August 2026 findet das Summer Breeze Open Air Festival im nächsten Jahr statt. Wie gewohnt, ist Dinkelsbühl in Mittelfranken der Austragungsort des Metal-Festivals.

Line-up für das Summer Breeze 2026

Wie das Summer Breeze auf seinem offiziellen Instagram-Kanal verkündet, sind 50 der über 130 Bands bereits bestätigt. Hier findet ihr das Line-up mit allen Bands für das Summer Breeze im Jahr 2026. Helloween, In Flames und Arch Enemy sind die ersten drei Headliner:

Helloween

In Flames

Arch Enemy

Lamb of God

Airbourne

Alestorm

Versengold

The Ghost Inside

Testament

Amorphis

Imminence

Paleface Swiss

Alcest

The Butcher Sisters

Orbit Culture

Kim Dracula

Deicide

Brothers of Metal

Northlane

dArtagnan

Betontod

Terror

Deafheaven

Future Palace

Soen

Der Weg einer Freiheit

Miracle of Sound

Mushroomhead

Municipal Waste

Trollfest

Saor

Nanowar of Steel

From Fall to Spring

Unprocessed Misery Index

Cryptopsy

Brainstorm

Parasite Inc.

Excrementory Grindfuckers

Our Promise

Illdisposed

ten56.

200 Stab Wounds

Groza

Manntra

Haggefugg

Blood Command

Cabal

Mittel Alta

Luna Kills

Ticketvorverkauf mit Vergünstigungen

Ab Montag, den 18. August um 18 Uhr gehen die Tickets für das Summer Breeze 2026 in den Vorverkauf. Wenn ihr früh zugreift, profitiert ihr vom Early-Bird-Tarif, der bis zum 08. September 2025 gilt. Die Tickets kosten knapp 200 Euro – mit Gebühren kommt ihr auf einen Gesamtpreis von rund 250 Euro.