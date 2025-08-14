Summer Breeze 2026 enthüllt drei Headliner, mit denen niemand gerechnet hat

Kaum ist der Festivalsommer vorbei, folgt bereits die nächste Ankündigungen für das Summer Breeze Open Air 2026. Für die Mainstage wurden auf dem offiziellen Kanal des Festivals schon 50 Bands angekündigt. Wir zeigen euch das Line-up und alle Informationen zum Ticketverkauf.
Wann findet das Summer Breeze 2026 statt?
Vom 12. bis 15. August 2026 findet das Summer Breeze Open Air Festival im nächsten Jahr statt. Wie gewohnt, ist Dinkelsbühl in Mittelfranken der Austragungsort des Metal-Festivals.
Line-up für das Summer Breeze 2026
Wie das Summer Breeze auf seinem offiziellen Instagram-Kanal verkündet, sind 50 der über 130 Bands bereits bestätigt. Hier findet ihr das Line-up mit allen Bands für das Summer Breeze im Jahr 2026. Helloween, In Flames und Arch Enemy sind die ersten drei Headliner:
- Helloween
- In Flames
- Arch Enemy
- Lamb of God
- Airbourne
- Alestorm
- Versengold
- The Ghost Inside
- Testament
- Amorphis
- Imminence
- Paleface Swiss
- Alcest
- The Butcher Sisters
- Orbit Culture
- Kim Dracula
- Deicide
- Brothers of Metal
- Northlane
- dArtagnan
- Betontod
- Terror
- Deafheaven
- Future Palace
- Soen
- Der Weg einer Freiheit
- Miracle of Sound
- Mushroomhead
- Municipal Waste
- Trollfest
- Saor
- Nanowar of Steel
- From Fall to Spring
- Unprocessed Misery Index
- Cryptopsy
- Brainstorm
- Parasite Inc.
- Excrementory Grindfuckers
- Our Promise
- Illdisposed
- ten56.
- 200 Stab Wounds
- Groza
- Manntra
- Haggefugg
- Blood Command
- Cabal
- Mittel Alta
- Luna Kills
Ticketvorverkauf mit Vergünstigungen
Ab Montag, den 18. August um 18 Uhr gehen die Tickets für das Summer Breeze 2026 in den Vorverkauf. Wenn ihr früh zugreift, profitiert ihr vom Early-Bird-Tarif, der bis zum 08. September 2025 gilt. Die Tickets kosten knapp 200 Euro – mit Gebühren kommt ihr auf einen Gesamtpreis von rund 250 Euro.