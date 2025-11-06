Super Bowl 2026: Warum Bad Bunnys Halbzeit-Show jetzt schon polarisiert

Bad Bunny gehört zu den größten Musikkünstlern der Welt, auch wenn es viele vielleicht nicht wahrhaben wollen. Die Empörung über Bad Bunnys Auftritt beim Super Bowl LX scheint keine Grenzen zu kennen. Wir verraten euch, warum der Auftritt für so viel Aufruhr sorgt und was ihr erwarten könnt.

Warum regen sich so viele darüber auf?

Der puerto-ricanische Superstar Bad Bunny steht als Act für die Halbzeitshow beim Super Bowl LX fest. Die Entscheidung der NFL löste damit eine Welle an Reaktionen aus, wie sie selten zuvor zu sehen war.

Grund ist nicht seine Musik oder Bühnenpräsenz, sondern dass er die gesamte Show auf Spanisch halten will und offen US-Präsident Donald Trump kritisiert. Da Bad Bunny aber noch nie zweisprachig aufgetreten ist, ist das eigentlich keine Überraschung.

Für die einen ist das ein starkes Zeichen für Vielfalt, da sich Bad Bunny oft auch für die LGBTQIA+-Community einsetzt. Für die anderen ist es ein politischer Affront. In den USA entbrannte nach der Ankündigung eine hitzige Diskussion. Rechte Kommentatoren und Trump-nahe Medien werfen der NFL vor, "sich Jahr für Jahr selbst zu zerstören" und die amerikanischen Werte zu verraten:

In sozialen Netzwerken kursieren Hashtags wie #BoycottSuperBowl und #SpeakEnglish. Es geht sogar so weit, dass "Turning Point USA", eine rechtsgerichtete Organisation, die vom verstorbenen Charlie Kirk gegründet wurde, eine eigens organisierte Halbzeit-Gegenveranstaltung organisiert, die sie "All American Halftime Show" nennen.

Nach der Kritik, die ebenfalls von Präsident Donald Trump kam, forderten viele, dass die NFL ihre Entscheidung überdenken und Bad Bunny nicht auftreten lassen sollte. NFL-Commissioner Roger Goodell bestätigte aber bereits, dass die Entscheidung "sorgfältig durchdacht" ist und es zu keiner Änderung kommt.

Der Großteil der Fans sieht es glücklicherweise anders: Sie feiern Bad Bunny als Künstler, der seine Herkunft nicht versteckt, sondern stolz präsentiert und berechtigterweise Kritik an der derzeitigen politischen Situation und Administration äußert. Ähnlich wie South Park hält Bad Bunny nämlich mit seinen Einwänden nicht zurück.

Im Jahr 2017 trug Bad Bunny bereits ein T-Shirt, mit der Aufschrift "Bist du ein Twitterer oder der Präsident?":

Bad Bunny erweitert den Markt für die NFL

Dass die NFL immer mehr auf dem internationalen Markt vertreten sein will, ist nichts Neues. Denn neben dem NFL-Spiel in Berlin zwischen den Indianapolis Colts und Atlanta Falcons werden die International Games 2025 auch in Dublin, London, São Paulo und Madrid ausgetragen. Und die Wahl von Bad Bunny als Showact unterstreicht dieses Vorhaben nur.

Aber nicht nur der internationale Markt verspricht große Einnahmen. Die rund 60 Millionen US-Amerikaner mit lateinamerikanischen Wurzeln sind eine Zielgruppe, die die NFL gern als Fans gewinnen würde. Lateinamerikaner fühlen sich jedoch vom Fußball mehr angesprochen als vom American Football und das weiß auch die NFL. Bad Bunny als Künstler könnte somit weitere Zuschauer bringen und somit auch weitere Einnahmen.

Mit Bad Bunny, der einer der meist gestreamten Künstler weltweit ist, öffnet die NFL die Tür für ein neues Publikum. Von 2020 bis 2023 war Bad Bunny auf Platz 1 der meisten Streams auf Spotify weltweit (Quelle: Spotify). Sein neues Album "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" hat auf Spotify die Marke von 7 Milliarden Streams überschritten und war damit 2025 das erste Album, das diesen Meilenstein erreichte (Stand: 6. November 2025).

Was könnt ihr von Bad Bunny erwarten?

Nach der Halbzeit-Show von Kendrick Lamar im Jahr 2025, in der der Rap-Superstar viel Kritik am Zustand der US-Gesellschaft äußerte und zudem weiter den Beef von K.Dot mit Drake befeuerte, gehen viele Fans davon aus, dass sich auch Bad Bunny zu der Lage in den USA in künstlerischer Form äußern könnte.

Da Bad Bunny seine US-Termine nicht aus Desinteresse, sondern aus strategischen und persönlichen Gründen abgesagt hat, könnte es sein, dass er sich auch während der Halbzeit-Show nicht zurückhält. Wobei er sich wahrscheinlich eher auf Kritik beschränkt, die sich visuell im Bühnenbild und im Auftritt äußert, als mit Worten.

Seine nächste Tour macht zwar nicht in den USA Halt, dafür aber in Deutschland, genauer gesagt finden seine Konzerte Ende Juni 2026 in Düsseldorf statt. Einer seiner Gründe, den er im Interview mit i-D Magazine preisgibt, um die US-Termine abzusagen, weil er um das Wohl seiner Fans fürchtet.

Er habe die Befürchtung, dass die US-Einwanderungsbehörde ICE gezielt seine Konzerte in den USA aufsuchen könne, um Menschen von dort wegzuschleppen, selbst legale Einwanderer. Ein weiterer Grund sei, dass er sich durch die Absage vermehrt auf die Arbeit an der Halbzeit-Show fokussieren könnte.

Brisanter Zeitpunkt für eine Show

Sein Auftritt findet zu Beginn des Wahlkampf-Jahres 2026 statt, im November steht die Zwischenwahl des US-Kongresses an. Themen wie Identität und kulturelle Zugehörigkeit werden hier eine große Rolle spielen.

Dass die NFL gerade jetzt auf einen spanischsprachigen Künstler setzt, wird von vielen als Statement gewertet. Was viele Kritiker ebenfalls nicht für gut erachten, denn in den USA vertreten viele die Meinung, dass Politik nichts im Sport verloren habe.

Für Bad Bunny dürfte es vor allem ein weiterer Meilenstein sein. Nach weltweiten Tourneen, Grammy-Auszeichnungen und Millionenstreams tritt er nun auf der größten Bühne des US-Entertainments auf. Und egal, ob seine Songs komplett auf Spanisch bleiben oder nicht, der Moment wird Symbolcharakter haben.

Das sagt Bad Bunny selbst

Der Musiker selbst bleibt gelassen und macht während seines Auftrittes in der Show Saturday Night Live seine Späße über die geäußerte Kritik. Während seiner Anmoderation der Show wechselt er zwischen Spanisch und Englisch. Zudem teilt er einen Seitenhieb gegen den Sender Fox News aus (Quelle: CNN):

Eigentlich sollte für jeden bereits klar sein, dass Musik längst keine Sprachgrenzen mehr kennt. Und das bringt auch Bad Bunny auf den Punkt: „Ich singe für Menschen, nicht für Länder.“