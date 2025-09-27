Super Mario Galaxy: Der erste Trailer zum neuen Nintendo-Film ist da

Der neue Super-Mario-Film erscheint 2026 im Kino.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Nintendo hat während einer Direct den ersten Teaser zum neuen Super-Mario-Film veröffentlicht: The Super Mario Galaxy Movie. Der Name deutet es bereits an, aber der Film basiert auf den beliebten Super-Mario-Galaxy-Spielen, die erstmals 2007 beziehungsweise 2010 für die Nintendo Wii erschienen sind.

Anzeige

The Super Mario Galaxy Movie erscheint 2026

Viel ist über den neuen Super-Mario-Film noch nicht bekannt. Lediglich, dass er am 3. April 2026 in den US-amerikanischen Kinos starten wird. In Deutschland wird der Release aller Voraussicht nach am 2. April erfolgen (Quelle: Nintendo).

Der Teaser selbst zeigt einen schlafenden Mario, einen kurzen Flug über das Pilzkönigreich und den Titel des Films. Außerdem ruft ein kleiner Luma, eine Sternen-artige Kreatur, Marios berühmte Catchphrase „Let's-A Go!“ aus.

Hier könnt ihr sehen, wie unsere Kollegen auf den Teaser reagiert haben:

Schon jetzt steht aber fest, dass die englischen Sprecher, also Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Princess Peach), Charlie Day (Luigi) und Jack Black (Bowser) ihre Rollen in der Fortsetzung erneut spielen werden.

Anzeige

Der erste Super-Mario-Film („Der Super Mario Bros. Film“) erschien im April 2023 und entwickelte sich schnell zum Überflieger. Mit einem internationalen Einspielergebnis von mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar ist es die erfolgreichste Videospielverfilmung aller Zeiten. Insofern war klar, dass eine Fortsetzung erscheint. Parallel arbeitet Nintendo aber auch einer Live-Action-Verfilmung von The Legend of Zelda. Die beiden Darsteller für Held Link und Prinzessin Zelda wurden im Sommer 2025 enthüllt.

Auch Super Mario Galaxy 1 + 2 kommen zurück

Wesentlich früher feiern aber auch die beiden Nintendo-Wii-Spiele, also Super Mario Galaxy und Super Mario Galaxy 2 ein Comeback auf modernen Geräten.

So erscheint am 2. Oktober ein Bundle der beiden Kult-Games für die Nintendo Switch und die Nintendo Switch 2.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.