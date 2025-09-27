Super Mario Galaxy: Der erste Trailer zum neuen Nintendo-Film ist da

Der neue Super-Mario-Film erscheint 2026 im Kino.
Nintendo hat während einer Direct den ersten Teaser zum neuen Super-Mario-Film veröffentlicht: The Super Mario Galaxy Movie. Der Name deutet es bereits an, aber der Film basiert auf den beliebten Super-Mario-Galaxy-Spielen, die erstmals 2007 beziehungsweise 2010 für die Nintendo Wii erschienen sind.
The Super Mario Galaxy Movie erscheint 2026
Viel ist über den neuen Super-Mario-Film noch nicht bekannt. Lediglich, dass er am 3. April 2026 in den US-amerikanischen Kinos starten wird. In Deutschland wird der Release aller Voraussicht nach am 2. April erfolgen (Quelle: Nintendo).
Der Teaser selbst zeigt einen schlafenden Mario, einen kurzen Flug über das Pilzkönigreich und den Titel des Films. Außerdem ruft ein kleiner Luma, eine Sternen-artige Kreatur, Marios berühmte Catchphrase „Let's-A Go!“ aus.
Hier könnt ihr sehen, wie unsere Kollegen auf den Teaser reagiert haben:
Schon jetzt steht aber fest, dass die englischen Sprecher, also Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Princess Peach), Charlie Day (Luigi) und Jack Black (Bowser) ihre Rollen in der Fortsetzung erneut spielen werden.
Der erste Super-Mario-Film („Der Super Mario Bros. Film“) erschien im April 2023 und entwickelte sich schnell zum Überflieger. Mit einem internationalen Einspielergebnis von mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar ist es die erfolgreichste Videospielverfilmung aller Zeiten. Insofern war klar, dass eine Fortsetzung erscheint. Parallel arbeitet Nintendo aber auch einer Live-Action-Verfilmung von The Legend of Zelda. Die beiden Darsteller für Held Link und Prinzessin Zelda wurden im Sommer 2025 enthüllt.
Auch Super Mario Galaxy 1 + 2 kommen zurück
Wesentlich früher feiern aber auch die beiden Nintendo-Wii-Spiele, also Super Mario Galaxy und Super Mario Galaxy 2 ein Comeback auf modernen Geräten.
So erscheint am 2. Oktober ein Bundle der beiden Kult-Games für die Nintendo Switch und die Nintendo Switch 2.