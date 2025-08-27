Superbloom Festival: Livestream bringt Konzert-Erlebnis nach Hause

Zum Abschluss des Festival-Sommers erwartet euch mit dem Superbloom Festival ein wahrer Leckerbissen. Auch der Livestream verspricht beste Unterhaltung. Wir sagen euch, wo das geht.

So seht ihr das Superbloom Festival im Livestream

Seit 2022 lockt das noch recht junge Superbloom Festival Fans aller Sparten in den Olympiapark und das Olympiastadion nach München. Denn als „inklusives Festival“, wie es der Veranstalter beschreibt, sind auf dem Event Pop-Acts, Komiker und andere Künstler vertreten.

Den Superbloom Festival 2025 Livestream auf Amazon schauen

Verfolgen könnt ihr das Superbloom Festival im Livestream am 30. und 31. August 2025 ab 11.30 Uhr erstmals auf Amazon Prime Video, Amazon Music und über den Twitch-Account AmazonMusicDE.

Dieses Line-up erwartet euch

Von tanzbarer Popmusik von Nelly Furtado über den satirisch-sarkastischen Alligatoah bis hin zum souligen Country-Rock-Musiker Jelly Roll – Amazon wird viele der Konzerte im Livestream übertragen. Aktuell erwartet euch das folgende Line-up, bedenkt aber, dass es bei solch einem üppigen Angebot auch noch kurzfristig zu Änderungen kommen kann.

Superbloom Festival im Livestream am Samstag, 30. August 2025

Post Malone

Raye

Nelly Furtado

Alligatoah

James Hype

Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys

$OHO BANI

Jelly Roll

Montell Fish

Cat Burns

Omar Rudberg

DON WEST

Esther Graf

Aaron

Jassin

Niklas Dee

Odd Mob

STVW

Juizzed

Siegfried & Joy

Anton Weil

Fyne

Luzine

skuth

Teleshop

Herr Jan

Superbloom Festival im Livestream am Sonntag, 31. August 2025

Shawn Mendes

Hozier

Tiësto

Bebe Rexha

Giant Rooks

01099

Conan Gray

Souly

Suki Waterhouse

Ikkimel

Juli

Zaho de Sagazan

Montez

Alessi Rose

Dilla

Ellice

Cyril

Frytz

Wasia Project

Karla Blum

Kybba

Fabi Rommel

Siggi

Bekkaa

Bac

Mord auf Ex meets True Love

Herr Jan & Kinders (MiniBloom Acts)

Das Superbloom Festival steht für Vielfalt

Ob Popstar, Comedian oder Magier – das Superbloom Festival unterhält im Livestream mit Künstlern aller Coleur, wie auch das Magier-Duo Siegfried & Joy beweist. Zumal sich die Veranstaltung nicht nur musikalisch vielfältig gibt. Interview-Formate, Live-Podcasts, Comedy-Auftritte und Events zu Sport, Nachhaltigkeit und Mode könnt ihr dort ebenso erleben.

Der Superbloom Festival Livestream gönnt euch aber noch mehr Unterhaltung. Denn über die Konzerte und Auftritte der Künstler hinaus könnt ihr exklusive Interviews streamen und hin und wieder auch hinter die Kulissen des innovativen Festivals blicken.

Wenn ihr es also nicht nach München schafft, bringt euch der Livestream von Amazon das Festival-Geschehen ins heimische Wohnzimmer. Und damit nicht genug: Einheizen könnt ihr euch vorab mit der offiziellen Playlist von Amazon Music.