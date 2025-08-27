Superbloom Festival: Livestream bringt Konzert-Erlebnis nach Hause

Zum Abschluss des Festival-Sommers erwartet euch mit dem Superbloom Festival ein wahrer Leckerbissen. Auch der Livestream verspricht beste Unterhaltung. Wir sagen euch, wo das geht.
So seht ihr das Superbloom Festival im Livestream
Seit 2022 lockt das noch recht junge Superbloom Festival Fans aller Sparten in den Olympiapark und das Olympiastadion nach München. Denn als „inklusives Festival“, wie es der Veranstalter beschreibt, sind auf dem Event Pop-Acts, Komiker und andere Künstler vertreten.
Den Superbloom Festival 2025 Livestream auf Amazon schauen
Verfolgen könnt ihr das Superbloom Festival im Livestream am 30. und 31. August 2025 ab 11.30 Uhr erstmals auf Amazon Prime Video, Amazon Music und über den Twitch-Account AmazonMusicDE.
Dieses Line-up erwartet euch
Von tanzbarer Popmusik von Nelly Furtado über den satirisch-sarkastischen Alligatoah bis hin zum souligen Country-Rock-Musiker Jelly Roll – Amazon wird viele der Konzerte im Livestream übertragen. Aktuell erwartet euch das folgende Line-up, bedenkt aber, dass es bei solch einem üppigen Angebot auch noch kurzfristig zu Änderungen kommen kann.
Superbloom Festival im Livestream am Samstag, 30. August 2025
- Post Malone
- Raye
- Nelly Furtado
- Alligatoah
- James Hype
- Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys
- $OHO BANI
- Jelly Roll
- Montell Fish
- Cat Burns
- Omar Rudberg
- DON WEST
- Esther Graf
- Aaron
- Jassin
- Niklas Dee
- Odd Mob
- STVW
- Juizzed
- Siegfried & Joy
- Anton Weil
- Fyne
- Luzine
- skuth
- Teleshop
- Herr Jan
Superbloom Festival im Livestream am Sonntag, 31. August 2025
- Shawn Mendes
- Hozier
- Tiësto
- Bebe Rexha
- Giant Rooks
- 01099
- Conan Gray
- Souly
- Suki Waterhouse
- Ikkimel
- Juli
- Zaho de Sagazan
- Montez
- Alessi Rose
- Dilla
- Ellice
- Cyril
- Frytz
- Wasia Project
- Karla Blum
- Kybba
- Fabi Rommel
- Siggi
- Bekkaa
- Bac
- Mord auf Ex meets True Love
- Herr Jan & Kinders (MiniBloom Acts)
Das Superbloom Festival steht für Vielfalt
Ob Popstar, Comedian oder Magier – das Superbloom Festival unterhält im Livestream mit Künstlern aller Coleur, wie auch das Magier-Duo Siegfried & Joy beweist. Zumal sich die Veranstaltung nicht nur musikalisch vielfältig gibt. Interview-Formate, Live-Podcasts, Comedy-Auftritte und Events zu Sport, Nachhaltigkeit und Mode könnt ihr dort ebenso erleben.
Der Superbloom Festival Livestream gönnt euch aber noch mehr Unterhaltung. Denn über die Konzerte und Auftritte der Künstler hinaus könnt ihr exklusive Interviews streamen und hin und wieder auch hinter die Kulissen des innovativen Festivals blicken.
Wenn ihr es also nicht nach München schafft, bringt euch der Livestream von Amazon das Festival-Geschehen ins heimische Wohnzimmer. Und damit nicht genug: Einheizen könnt ihr euch vorab mit der offiziellen Playlist von Amazon Music.