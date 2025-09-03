Superman ab sofort im Stream: Hier könnt ihr euch den beliebtesten Superhelden-Film des Jahres ansehen

Der bekannteste Superheld der Welt erreicht das Heimkino.

Update vom 3. September 2025: Ab sofort könnt ihr euch den neuen Superman-Film über Streamingdienste wie Amazon Prime Video digital ausleihen oder kaufen. Kostenpunkt: 15,99 Euro (Ausleihgebühr) oder 19,99 Euro (Kauf) – direkt bei Amazon Prime Video ansehen.

Ursprünglicher Artikel vom 28. August 2025:

Im Kino hat Superman von Regisseur James Gunn bereits über 600 Millionen US-Dollar eingespielt und noch läuft der Film aktiv in den Lichtspielhäusern. Wer indessen auf den Release im Heimkino gewartet hat, der kann sich den 3. September 2025 vormerken – dann erscheint Superman nämlich bei Amazon Prime Video in der Streaming-Version.

Bei diesen Streamingdiensten läuft Superman

Zum Start wird die digitale Version von Superman 19,99 Euro kosten. Laut Amazon gilt dieser Preis sowohl für die UHD-Version, als auch für die HD- und die SD-Version des Films. Allerdings gibt es derzeit nur die X-Ray Edition bei Amazon Prime Video. Diese Version wird aller Voraussicht nach zusätzliche Informationen enthalten. Wann Superman auch über die diversen Streamingdienste ausleihbar sein wird, steht aktuell noch nicht fest.

Ebenfalls unklar ist, ob Superman noch dieses Jahr in einem Streaming-Abo erscheinen wird. Gut möglich, dass die Comic-Verfilmung parallel zum Deutschland-Start von HBO Max im Frühjahr 2026 über den Streaminganbieter ohne zusätzliche Kosten abrufbar sein wird – das ist aber reine Spekulation. Da HBO Max allerdings zu Warner Bros. gehört, ebenso wie Superman und die gesamte Marke DC, ist diese Annahme aber auch nicht unbegründet.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zum Film ansehen:

Presse und Publikum lieben neuen Superman

Comic- und Filmfans können sich jedenfalls auf einen echten Publikumsliebling freuen. So schneidet der Superhelden-Neustart mit einem User-Score von 90 Prozent Zufriedenheit äußerst positiv ab. Auch der Kritiker-Wert kann sich mit 83 Prozent positiven Reviews sehen lassen (Quelle: Rotten Tomatoes).

Der Filmkritiker David Roones schreibt über Superman:

Gunns Drehbuch kann sicherlich dafür kritisiert werden, dass es zu viele Elemente enthält... Aber was am wichtigsten ist: Der Film ist unterhaltsam, temporeich und macht Spaß – ein Hauch frischer Luft, versüßt durch eine tiefe Zuneigung zum Stoff. (Quelle: The Hollywood Reporter

2026 wird das neue DC-Filmuniversum übrigens mit Supergirl fortgesetzt.

