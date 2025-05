Superman lässt es krachen: Neuer Trailer stimmt Filmfans auf großes Spektakel ein

Dieser legendäre Superheld macht Marvel im Sommer die Hölle heiß!

Neuer Superman-Trailer bereitet auf Release vor

Der Release von Superman am 10. Juli rückt immer näher. Passend dazu wurde nun ein neuer Trailer veröffentlicht, der es in sich hat (siehe ganz oben). Neben diversen neuen Eindrücken bekämpft Superman in dem Video den Hammer von Boravia – so heißt der Juggernaut-ähnliche Hüne. Diese Figur wurde extra für den Film erschaffen oder täuscht Regisseur James Gunn die Fans nur? Gut möglich, dass sich unter der massiven Rüstung ein bekanntes Gesicht verbirgt.

Feststeht bis jetzt nur, dass Erzrivale Lex Luthor im Film vertreten sein wird, dargestellt von Nicholas Hoult. Auch von ihm gibt es einige neue Szenen im Trailer zu sehen. Es gibt aber bereits zahlreiche Fan-Theorien, welche Bösewichte noch im Film auftauchen könnten.

Das gigantische Monster aus dem Trailer könnte zum Beispiel zu Comic-Schurke Brainic gehören, der letztes Jahr auch in dem Videospiel Suicide Squad: Kill the Justice League der Hauptbösewicht war. Manche Fans wollen auch den Energiesauger Parasite im Promo-Material entdeckt haben. Und andere Fans vermuten sogar, dass bekannte Figuren wie Ultraman oder sogar Nuclear Man aus Superman IV – Die Welt am Abgrund ein Comeback feiern könnten.

Superman ist nur der Anfang: DC hat viel vor

Endgültige Gewissheit wird es erst im Juli geben, wenn der lang erwartete Neustart für das DC-Filmuniversum im Kino startet. Der Monat wird auch direkt ein großer Schlagabtausch mit Konkurrent Marvel werden, denn kurze Zeit später startet bereits The Fantastic Four: First Steps. Es wird spannend, zu sehen sein, welcher der beiden Comic-Filme an den Kinokassen besser performt.

Für DC steht viel auf dem Spiel. Immerhin war Joker: Folie à Deux im vergangenen Jahr ein kolossaler Flop. Ein Erfolg muss also dringend her! Zumal Regisseur James Gunn bereits an weiteren Filmen schraubt. So soll 2026 Supergirl: Woman of Tomorrow im Kino starten. Und keine drei Monate später erhält der nächste Batman-Bösewicht seinen eigenen Solo-Film: Matsch-Monster Clayface.