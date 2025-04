Switch 2 Editions: Wenn Nintendo das macht, gehen sie endgültig einen Schritt zu weit

Die Nintendo Switch 2 begeistert viele Fans, doch die hohen Preise sorgen für Ärger. Jetzt sieht es so aus, als würde in Switch 2 Editions alter Switch-Spiele sogar weniger stecken als gedacht.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Was steckt in einer Nintendo Switch 2 Edition?

Nintendo verpasst einigen Switch-Spiele ein kostenpflichtiges Upgrade auf der Switch 2. Eine sogenannte Switch 2 Edition können neue Fans auch als komplett eigenständiges Spiel kaufen – zum Preis von 79,99 Euro.

Anzeige

Für einen solchen Preis sollten Fans erwarten können, zumindest das Spiel in der Box zu bekommen. Oder? Laut Does it play? auf X (früher Twitter) hat der Nintendo Support UK jetzt bestätigt, dass ihr beim Kauf stattdessen die Cartridge für das Switch-1-Spiel erhaltet zusammen mit einem Download-Code für das Upgrade auf die Switch 2.

Ein Mitarbeiter beim Nintendo-Support kann auch Fehler machen und Nintendo hat sich anderweitig noch nicht zur Code-Problematik geäußert. Nutzer Wario 64 merkt auf X/Twitter außerdem an, dass Nintendo gerade erst die Game-Key Cards für die Switch 2 vorgestellt haben, mit denen sich Spiel und Upgrade ganz einfach kombinieren ließen (Quelle: X/ Twitter).

Anzeige

Auf der Verpackung einer Nintendo Switch 2 Edition schreibt Nintendo, dass ihr beim Kauf die „Nintendo Switch-Software und das Nintendo Switch 2 Upgrade Pack“ erhaltet. Von einem Downloade-Code ist hier nicht die Rede, doch die Beschreibung ist auch recht vage gehalten.

Ihr bekommt das Spiel für die Switch 1 und ein Upgrade Pack, doch in welcher Form? (© Nintendo)

Anzeige