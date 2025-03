Switch 2: Nintendo zeigt geheimes Detail der Konsole jetzt ganz offen

Kurz vor der großen Vorstellung der Switch 2 zeigt Nintendo neue Szenen der Konsole. Bisher wollte der Konsolenhersteller ein Detail noch geheim halten, doch das zeigt er jetzt ganz offen.

Update vom 31. März: Der neue und mysteriöse C-Button taucht in immer mehr Marketingmaterial zur Switch auf. Die News-App Nintendo Today zeigt jetzt ein kurzes Video der Switch 2, in dem die C-Beschriftung sogar im Fokus steht. Das Versteckspiel ist endgültig vorbei.

Originalmeldung vom 28. März:

Nintendo Switch 2: Dieses Detail hat Nintendo versteckt

Nintendo hat im Januar erste Bilder der Switch 2 gezeigt. Fast das komplette Aussehen der Konsole wurde bereits im Vorfeld geleakt, doch in der finalen Version gab es doch einen Unterschied: Der neue Button unter dem Home-Button auf dem rechten Joy-Con ist im Trailer und offiziellen Bildern nicht beschriftet – in den Leaks war auf ihm ein C zu sehen.

Jetzt hat Nintendo allerdings doch verraten, dass die Switch 2 einen C-Button besitzen wird. Das neue Konsolenbild stammt dabei von der App Nintendo Today!, mit der Nintendo euch ab sofort über Gaming-Neuigkeiten auf dem Laufenden halten will. Auf einem der Vorschaubilder im Google Play Store ist die Switch 2 zu sehen. Wenn ihr ganz genau hinschaut, entdeckt ihr ein C auf dem mysteriösen Button.

Der neue Button der Switch 2 ist offiziell mit einem C beschriftet. (© Nintendo)

Der C-Button ist das große Geheimnis der Switch 2

Auch wenn Nintendo offiziell bestätigt hat, dass der neue Button der Switch 2 ein C-Button ist, ist immer völlig unklar, welche Funktion er hat und warum die Beschriftung zunächst geheim gehalten wurde.

In der GIGA-Reaktion haben wir bereits einige Vermutungen aufgestellt. So könnte der C-Button einen Cursor-Mode für die Maus-Funktion der Joy-Cons auslösen. Womöglich ist es auch ein Connect-Mode, um die Konsole ohne Dock mit dem Fernseher zu verbinden.

Die offizielle Antwort ist nicht mehr weit entfernt. Bereits am 2. April will Nintendo die Switch 2 in einer großen Direct-Präsentation vorstellen. Hoffentlich erfahren wir dann auch den Preis der Konsole und das Release-Datum.

