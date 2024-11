Switch 2? Wird gekauft! So hat Nintendo mir die Entscheidung kinderleicht gemacht

Endlich rückt Nintendo mit der Sprache raus: Die Switch 2 wird abwärtskompatibel sein! Ein Segen für Besitzer der aktuellen Nintendo-Konsole – und tatsächlich der für mich ausschlaggebende Punkt, mir direkt zum Release den Switch-Nachfolger zu kaufen.



Ein Kommentar von Robert Kohlick

Switch 2 ist abwärtskompatibel: Danke, Nintendo!

Trotz etlicher Leaks und Gerüchte hält sich Nintendo immer noch bedeckt, wenn es um den Switch-Nachfolger geht. Bislang wissen wir nur, dass die neue Konsole wahrscheinlich im zweiten Quartal 2025 erscheint und neuerdings auch, dass ihr eure alten Switch-Spiele auch auf dem Nachfolger spielen könnt.

Damit hat es Nintendo geschafft: Ich kaufe mir die Switch 2 direkt zum Release! Dass ich mir bisher nicht sicher sein konnte, ob ich meine Switch-Lieblinge wie The Legend of Zelda: Breath of The Wild oder das immer noch unfassbar beliebte Mario Kart 8 Deluxe auf der Nachfolger-Konsole spielen kann, hat mich bislang von dieser Entscheidung abgehalten.

Als PS5-Spieler weiß ich: Abwärtskompatibilität ist ein Segen

Natürlich freue ich mich schon darauf, auf der Switch 2 neue Nintendo-Exclusives spielen zu können, aber als Besitzer einer PS5 weiß ich: Mit einer gigantischen Masse an neuen Spielen brauche ich direkt zum Konsolenstart nicht zu rechnen. Nintendo wird es sich nicht nehmen lassen, ein echtes Spiele-Ass als Systemseller im Ärmel zu haben, das mich aus den Socken haut. Aber danach wird wahrscheinlich einige Zeit ins Land gehen, bevor der nächste Kracher erscheint.

Umso wichtiger ist es mir daher, dass ich auf der Switch 2 nochmal durch Hyrule streifen und meine Freunde und Kollegen weiterhin in Mario Kart 8 Deluxe deklassieren kann – gerne übrigens auch in höherer Auflösung und Bildrate, Nintendo!

Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass die Switch 2 nicht allzu teuer wird. Mir kommt auf jeden Fall direkt ein Bauteil in den Sinn, bei dem ich Einsparpotenzial sehe:

