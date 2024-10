Switch-Bestseller für nur 99 Cent: Deutsches Abenteuerspiel knackt Nintendo-Charts

Im eShop der Nintendo Switch können sich Abenteuer-Fans jetzt ein ganz besonderes Schnäppchen sichern – das Spiel Trüberbrook mit deutscher Star-Besetzung kostet derzeit gerade einmal 99 Cent. Allein für den hübschen Grafik-Stil lohnt sich diese Investition. Den Trailer könnt ihr euch oberhalb des Artikels ansehen.

Nintendo-Switch-Deal: Trüberbrook kostet nur 99 Cent

Bei diesem Angebot können Fans von eigenwilligen Sci-Fi-Abenteuern nur wenig falsch machen: Im Nintendo-Store könnt ihr euch jetzt das deutsche Spiel Trüberbrook für nur 99 Cent statt 29,99 Euro sichern und damit satte 96 Prozent sparen. Das Angebot gilt bis zum 1. November 2024 (im Nintendo eShop ansehen).

Trüberbrook ist ein Projekt der bildundtonfabrik – das Unternehmen hat sich vor allem als Produktionsfirma hinter der Sendung Neo Magazin Royale mit Jan Böhmermann sowie mit der Netflix-Serie How to Sell Drugs Online (Fast) einen Namen gemacht.

In dem Point & Click Adventure reist ihr als Physikstudent in einem Paralleluniversum in den 1960er Jahren nach Trüberbrook – ein abgelegenes Dörfchen in der deutschen Provinz. Dort erlebt ihr schon bald ein Sci-Fi-Abenteuer, bei dem das Wohl der Welt auf dem Spiel steht.

Neben Nora Tschirner und Jan Böhmermann ist auch der Tocotronic-Sänger Dirk von Lowtzow als Voice Actor an dem Spiel beteiligt.

Trüberbrook wurde bei seinem Release 2019 für einige hiesige Gaming-Preise nominiert und als bestes deutsches Spiel ausgezeichnet. Die internationalen Kritiken fallen jedoch gemischt aus. Lobend werden die per Hand gestalteten und eingescannten Hintergründe und Figuren hervorgehoben. Die Atmosphäre überzeugt ebenfalls, doch die Rätsel und die kurze Laufzeit konnten nicht alle Kritiker für sich gewinnen.

Nintendo Switch: Sci-Fi-Adventure klettert in die Charts

Mit dem Mega-Rabatt von 96 Prozent kann sich Trüberbrook aktuell auch in die Bestseller-Charts der Nintendo Switch katapultieren – derzeit reicht es sogar für einen starken fünften Platz.

Damit muss sich das charmante Abenteuer nur wenig anderen Spielen geschlagen geben, unter anderem den großen Namen Super Mario Party Jamboree und The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. (Quelle: Nintendo)

