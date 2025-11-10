Swort Art Online: Deshalb solltet ihr beim Schauen auf die richtige Reihenfolge achten

Ihr wollt Sword Art Online schauen, seid aber unsicher, mit welcher Staffel oder welchem Film ihr anfangen sollt? Kein Problem – hier bekommt ihr die komplette Übersicht über alle SAO-Teile, sowohl nach Erscheinungsdatum als auch in chronologischer Reihenfolge.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Mit „Sword Art Online“, abgekürzt SAO, gelang es A-1 Pictures, einen neuen Anime-Klassiker ins Leben zu rufen. Gleichzeitig wurde das Genre „Isekai“ der breiten Masse bekannt und eine Welle an Nachahmern folgte, die bis heute anhält. Der Hype von SAO lässt nicht nach, sodass die Fans immer wieder mit neuen Filmen und Staffeln beglückt werden.

Bedeutung „Isekai“: 異世界 oder auch zu Deutsch „andere Welt“ bezeichnet ein Genre, bei dem der Protagonist in eine andere Welt teleportiert wird, oft nach einem unglücklichen Tod in unserer Welt. Neben SAO gehören dazu Werke wie „Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt“, „The Rising of Shield Hero“, „Log Horizon“ oder „Overlord“.

Anzeige

Doch da den Überblick zu behalten, ist gar nicht so einfach. Wenn ihr mit SAO anfangen wollt oder bereits angefangen habt und euch fragt, in welcher Reihenfolge ihr am besten an den Anime herangeht, dann schaut euch folgende Übersicht an.

Veröffentlichungsreihenfolge von Sword Art Online (Serien & Filme)

Diese Reihenfolge entspricht der originalen Ausstrahlung:

Staffeln:

Sword Art Online (2012) – 25 Episoden Sword Art Online II (2014) – 24 Episoden Sword Art Online: Alicization (2018) – 24 Episoden Sword Art Online: Alicization – War of Underworld (2019) – 12 Episoden Sword Art Online: Alicization – War of Underworld Part 2 (2020) – 11 Episoden

Filme:

Sword Art Online: Extra Edition (2013) – Recap + Bonusfolge Sword Art Online: Ordinal Scale (2017) – Handlung zwischen Staffel 2 und 3 Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online (2018) – Spin-off in gleichem Universum Sword Art Online Progressive – Aria of a Starless Night (2021) – Reboot von Staffel 1 aus Asunas Sicht Sword Art Online Progressive – Scherzo of Deep Night (2022) – Fortsetzung von „Aria“



Anzeige

Chronologische Reihenfolge der Handlung (inkl. Reboot-Filme)

Sword Art Online, Staffel 1, Folge 1–2 Progressive – Aria of a Starless Night Progressive – Scherzo of Deep Night Sword Art Online, Staffel 1, Folge 3–25 Extra Edition Sword Art Online II Alternative: Gun Gale Online (optional, eigenes Setting) Ordinal Scale Alicization Alicization – War of Underworld (Part 1 + 2)

Sind die Filme und Spin-offs wichtig?

Nicht unbedingt. Wer sich nur für die Hauptstory interessiert, kann sich auf die regulären Staffeln konzentrieren. Die Progressive-Filme sind besonders für Neueinsteiger spannend, da sie die Story detaillierter erzählen. „Gun Gale Online“ ist optional – es spielt im selben Universum, handelt aber von neuen Charakteren. „Ordinal Scale“ bietet einen schönen Übergang zwischen den Staffeln, ist aber kein Muss.

Anzeige

Sword Art Online schauen – Crunchyroll hat euren Rücken

Am Einfachsten habt ihr es, wenn ihr das günstige Crunchyroll-Abo abschließt, denn dort könnt ihr alle Staffeln und alle Filme außer des Recap-Films sehen. Der Spinoff-Film Gun Gale Online findet ihr auf Crunchyroll separat und nicht in der Standard-Auflistung.

Außerdem könnt ihr auf Crunchyroll auch Sword Art Online -FULLDIVE- schauen. Hierbei handelt es sich um eine Live-Performance am 29. August 2023, bei der Orchester und diverse Sängerinnen und Sänger die geliebten Songs aus SAO aufführen.

Anzeige

Alternative Reihenfolgen – für Kenner & Neueinsteiger

Für Neueinsteiger:

Mit den Progressive-Filmen beginnen (Aria → Scherzo), dann Staffel 1–3 regulär weiterschauen.

Für Kenner:

Chronologisch schauen und dabei Gun Gale Online sowie Ordinal Scale für die Tiefe ergänzen.

Für Gamer:

Ergänzend zum Anime gibt es mittlerweile sieben SAO-Games , darunter: Hollow Realization, Fatal Bullet, Alicization Lycoris, Fractured Daydream



Anzeige

Handlung in Kürze: Worum geht es in SAO?

„Sword Art Online“ beginnt im fiktiven Jahre 2022 mit der Veröffentlichung eines VR-MMORPGs gleichen Namens, das Spieler mittels des sogenannten „NerveGear“ vollständig in die Spielwelt eintauchen lässt. Zehntausend Spieler finden sich am Eröffnungstag gefangen im Spiel wieder, ohne Möglichkeit zum Ausloggen. Der Schöpfer des Spiels, Akihiko Kayaba, erklärt, dass sie alle 100 Ebenen durchqueren und den Endboss besiegen müssen, um zu entkommen. Ein Tod im Spiel bedeutet auch den Tod in der Realität.

Die Geschichte folgt dem Protagonisten Kazuto „Kirito“ Kirigaya, einem erfahrenen Betatester, der sich trotz seiner Vorliebe für das Alleinspielen mit anderen Spielern verbündet, darunter mit Asuna Yuuki. Gemeinsam stellen sie sich den Herausforderungen von SAO in der Hoffnung, das Spiel zu beenden und in die reale Welt zurückzukehren.

SWORD ART ONLINE Fractured Daydream Dimps Corporation

Übrigens: Wusstet ihr, dass es mehrere Spiele im SAO-Universum gibt? Sieben verschiedene Spiele sind bereits erschienen. 2024 erschien SWORD ART ONLINE Fractured Daydream, ein Multiplayer-Co-Op Battle-Action, in dem ihr wieder mal in die Rolle von Kirito schlüpfen könnt.

Wann kommt die nächste Staffel von SAO?

Leider gibt es zu dem Zeitpunkt noch keine konkreten Ankündigungen bezüglich der nächsten Staffel. Früher oder später wird aber sicherlich eine erscheinen, denn das Light-Novel erscheint fleißig weiter, sodass bald sicherlich genug Material für die nächste Staffel da sein wird. Wir sagen euch Bescheid, sobald wir mehr Informationen zur neuen Staffel von SAO haben.

In der Zwischenzeit gibt es viele andere Animes, mit denen ihr die Zeit bis zur Sword-Art-Online-Fortsetzung vertreiben könnt, so wie SpyxFamily, One Punch Man oder Demon Slayer. Und wenn diese Auswahl euch nicht reicht, könnt ihr mit eurem Amazon-Prime-Abo ebenso in den Genuss von ein paar wahren Anime-Klassikern kommen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.