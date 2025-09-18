System of a Down Tour 2026: Ticketmaster Vorverkauf startet

„System of a Down“ ist eine der einflussreichsten Metal-Bands aus den 2000er-Jahren. Jetzt geht die Band in Europa auf Tour und kommt dabei auch nach Deutschland. Nach bereits zwei Vorverkaufsrunden startet heute der Ticketmaster-Presale.

System of a Down bei Ticketmaster

Im Juli 2026 kommt die Band nach Berlin und Düsseldorf. Die ersten Tickets gab es ab Dienstag, den 16. September im „Artist“-Presale. Telekom-Kunden können ab Mittwoch, den 17. September, 12:00 Uhr bei den Prio-Tickets zuschlagen. Für alle anderen beginnt der Vorverkauf am Donnerstag, dem 18. September, 12:00 Uhr bei Ticketmaster.

System of a Down auf Tour – was ist mit Deutschland?

Auch wenn man schon lange kein neues Song-Material gehört hat, gibt es die Band noch. Im Sommer 2025 wurden mehrere Konzert-Termine von Serj Tankian und Co. in den USA gespielt. Dort gingen sie unter anderem mit Korn, Deftones und Avenged Sevenfold auf die Bühnen. Im Frühjahr ging es bereits auf „Wake Up!“-Tour durch Südamerika. Fans in Europa mussten etwas länger warten, jetzt gibt es aber auch Termine:

Montag, 29. Juni 2026: Strawberry Arena, Stockholm, Schweden

Montag, 06. Juli 2026: Ippodromo SNAI La Mura, Mailand, Italien

Mittwoch, 08. Juli 2026: Olympiastadion, Berlin, Deutschland

Freitag, 10. Juli 2026: Open Air Park, Düsseldorf, Deutschland

Montag, 13. Juli 2026: Tottenham Hotspur Stadium, London, Großbritannien

Samstag, 18. Juli 2026: PGE Narodowy, Warschau, Polen

Zu den Tickets und Terminen bei Ticketmaster.

2025 ist die Band also von April bis September in Nord- und Südamerika live unterwegs. Danach Europa-Termine kommt die Band im kommenden Jahr nach Europa. Als Support sind Queens of the Stone Age und Acid Bath angekündigt.

„Wir haben einander gesagt: ‚Lass uns spontan entscheiden, diese Shows machen und schauen, wie wir uns danach fühlen. Wenn wir keine weiteren Gigs machen wollen, machen wir keine. Wenn wir weitere Gigs machen wollen, machen wir welche.“ Shavo Odadjian in einem Radio-Interview bei SiriusXM

Die letzten Alben „Mezmerize“ und „Hypnotize“ sind 2005 erschienen und somit mittlerweile fast 20 Jahre alt. Neues Song-Material gab es von SoaD seitdem kaum.

Was ist mit System of a Down passiert?

Zuletzt gab es lediglich ein Konzert in Las Vegas am 27. April 2024. Schon 2023 gab es ein einziges Konzert in der Casino-Metropole. Für 2025 sind mehr Live-Termine geplant als in den letzten 7 Jahren zusammen

Für große Festivals wie „Rock am Ring“ sind sie nicht angekündigt. Zuletzt war ein Live-Konzert in Berlin 2020 geplant. Pandemie-bedingt wurde das Event jedoch abgesagt und kein Nachholtermin angekündigt. Ende 2022 hieß es noch, dass eine umfangreiche Tour für Serj Tankian aus gesundheitlichen Gründen nicht machbar sei. Was genau mit Tankian los ist, ist nicht bekannt, er sprach lediglich von „gesundheitlichen Problemen, die seine Mobilität betreffen“ (Quelle: Metal-Hammer). Dabei dürfte es sich vermutlich um Rückenschmerzen handeln, die sich durch die tourlose Phase gebessert haben. Hin und wieder tauchen in sozialen Medien Gerüchte auf, nach denen Serj Tankian tot sei. Das sind aber lediglich „Hoax“-Meldungen ohne Wahrheitsgehalt.

System of a Down: Tour oder neues Album 2025?

Neue Musik ist von System of a Down nicht in Sicht. Nach einer langjährigen Durststrecke durften sich Fans Ende 2020 immerhin über die zwei neuen Songs „Protect The Land“ und „Genocidal Humanoidz“ freuen. Dabei handelte es sich aber um keine Vorboten eines neuen „SoaD“-Albums, sondern lediglich um ein einmaliges Projekt, mit denen man auf die politische Lage im Heimatland Armenien und in Aserbaidschan aufmerksam machen wollte.

Auch wenn es seit 2005 kein neues System-of-a-Down-Album gab, verstecken sich die Bandmitglieder nicht, sondern sind in Solo-Projekten aktiv. Serj Tankian veröffentlichte etwa 2021 zwei „Cinematique Series“-Langspieler und 2022 eine EP („Perplex Cities“) sowie ein Live-Album. Im März 2023 erschien der Song „Black Thunder“ von The HU, bei dem er mitmacht.

Bassist Shavo Odadjian hat mit seinem Projekt „Seven Hours After Violet“ im Oktober 2024 ein Album veröffentlicht, Gitarrist Daron Malakian 2008 und 2018 mit seiner Band „Scars on Broadway“. Im Juli 2025 erschien mit „Addicted to the Violence“ das neueste Werk.

Kommt ein neues Album?

Bei der Frage nach neuer Musik von System of a Down vergleicht sich Serj Tankian mit einem Architekten, der früher ein großartiges Museum gebaut hat und nun immer wieder gefragt wird, wann ein neues Museum entstehen wird, obwohl in der Zwischenzeit viele andere schöne Projekte angegangen werden. Er meint aber, dass er gerne wieder „ein Museum“ machen wird, wenn sich „die Möglichkeit ergibt“. (Quelle: Metal Injection). Schlagzeuger John Dolmayan bedauert hingegen, dass man ein neues System-of-a-Down-Album vor sich herschiebt. Ihm zufolge hätte man schon längst ein neues Studioalbum ohne den Sänger aufnehmen können (Quelle: Rock Hard).

Daron Malakian zeigt sich weniger begeistert von der Idee, neue Musik zu machen. Im Podcast „Tetragrammaton with Rick Rubin“ sagt er, dass er zwar stolz auf die bisherigen Alben sei, er sich aber nicht vorstellen kann, ein neues Album mit der Band zu machen.

„Es gab eine Zeit, in der ich das vielleicht wollte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das noch will. Ich bin mir sicher, dass die Leute nicht allzu glücklich darüber sein werden, das von mir zu hören. Ich bin nicht mehr an dem Punkt, an dem ich vielleicht vor zehn Jahren war.“ Daron Malakian im Interview mit Rick Rubin

Das komplette Gespräch hört ihr hier:

Auch wenn System of a Down 2025 also offiziell noch eine Band ist, sollte man in absehbarer Zeit keine neuen Songs erwarten. Eine gemeinsame Tour gibt es aber immerhin im Sommer 2026 auch durch Europa und Deutschland. Ganz anders sieht es bei Crazy Town 2025 aus. Und was macht die Bloodhound Gang eigentlich heute?