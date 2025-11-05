Tagesschau fliegt raus: ARD baut überraschend Nachmittagsprogramm um

Das bekannteste Format des Senders wird in die Pause geschickt.

Die ARD hat der Tagesschau überraschend den Sendeplatz um 16 Uhr gestrichen. Stattdessen übernimmt nun das Boulevardmagazin Brisant den Nachmittagsslot. Die Programmänderung bleibt bis Mitte Dezember bestehen.

ARD streicht Tagesschau die 16-Uhr-Sendung

Die Nachrichtensendung Tagesschau gehört zu den bekanntesten Formaten der ARD und läuft mehrfach täglich im Ersten. Besonders populär ist die Ausgabe um 20 Uhr, die bis zu 18 Millionen Menschen erreicht. Aber auch die Ausgabe um 16 Uhr ist für viele ARD-Zuschauer eine wichtige Quelle, um aktuelle Nachrichten aus aller Welt zu erhalten (Quelle: NDR).

Das ändert sich jetzt vorübergehend, denn anstatt der Tagesschau läuft ab sofort um 16 Uhr das Boulevardmagazin Brisant auf dem öffentlich-rechtlichen Sender. Warum die ARD der Tagesschau den Slot um 16 Uhr gestrichen hat, ist unklar. Feststeht aber, dass diese Programmänderung bis Donnerstag, den 11. Dezember bestehen bleibt. Zuschauer müssen sich also eine Zeit lang umgewöhnen. Die Sendung um 20 Uhr ist von der Änderung nicht betroffen.

Was man über die Tagesschau wissen muss

Die Tagesschau gehört zu den wichtigsten und ältesten Nachrichtensendungen Deutschlands und informiert in rund 15 Minuten über nationale und internationale Ereignisse des Tages. Besonders die Ausgabe um 20 Uhr, die unter anderem von Susanne Daubner moderiert wird, gehört zu den bekanntesten Formaten im deutschen Fernsehen und genießt bei den Zuschauern ein hohes Vertrauen.

So geben in einer Umfrage 65 Prozent der Befragten an, dass sie der ARD Tagesschau als Nachrichtenquelle vertrauen – der höchste Wert in der Umfrage. Dahinter folgen ZDF Heute, n-tv, Die Zeit und die Süddeutsche Zeitung (Quelle: Statista).