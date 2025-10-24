Taylor Swift auf Disney+: Ab Dezember könnt ihr ihre neue Serie und Film streamen

Swifties, aufgepasst! Zur Adventszeit könnt ihr euren Star gleich in mehreren Formaten erleben – Disney macht es möglich.

Taylor Swift: Abschluss der „Eras“-Tour

Dass ihr Taylor Swift gleich doppelt sehen könnt, hat einen guten Grund. Denn zum Ende ihrer „Eras“-Tournee bekommen eingefleischte „Swifties“ nicht nur eine sechsteilige Dokuserie zu ihrer erfolgreichen Tour, sondern auch noch einen Konzertfilm.

„The End of an Era“ auf Disney+ streamen

Tatsächlich wird der Konzertfilm, im Gegensatz zur ersten Version, nicht im Kino laufen. Stattdessen hat sich der Popstar dafür entschieden, den kommenden Film ausschließlich über Disney+ laufen zu lassen. Wenn ihr das Werk sehen wollt, benötigt also ein entsprechendes Abo.

Wann kommt der Konzertfilm?

Im Oktober 2023 durften sich Fans über einen nahezu dreistündigen Konzertfilm im Kino freuen, der vom ersten Jahr der Tour berichtete. Ihre Auftritte wurden allerdings nach der Veröffentlichung von „The Tortured Poets Department“ noch gehörig erweitert (Doppel-CD bei Amazon ansehen). Mit dem neuen Film erhalten Fans also nun das lang ersehnte Update.

„Taylor Swift: The Eras Tour – The Final Show“ wurde zum Tour-Finale im Dezember 2024 im kanadischen Vancouver gedreht – also zum tatsächlichen Ende der Tournee. Am 12. Dezember 2025 wird der Film auf Disney+ im Stream zur Verfügung stehen.

Am selben Tag starten auch die ersten beiden Episoden der Dokuserie „Taylor Swift: The Eras Tour – The End of an Era“, der Rest folgt in den darauffolgenden zwei Wochen:

Episode Start 1 und 2 12. Dezember 2025 3 und 4 19. Dezember 2025 5 und 6 26. Dezember 2025

Das erwartet die Swift-Fans

Zuletzt durften sich die „Swifties“ über „The Life of a Showgirl“ (auf Amazon Music streamen) freuen, Taylor Swifts zwölftes Studioalbum, das am 3. Oktober 2025 erschienen ist. Wie die Musikerin gegenüber Variety verriet, wollte sie in ihrem neuen Langspieler ihre Erlebnisse während der Tour verarbeiten:

„Dieses Album handelt davon, was während dieser Tour hinter den Kulissen meines Innenlebens vor sich ging, das so überschwänglich, elektrisierend und lebendig war.“ – Taylor Swift

„Taylor Swift: The Eras Tour – The Final Show“ hingegen behandelt die Tournee zum elften Studioalbum und wird noch mehr Songs präsentieren als im ersten Konzert-Kinofilm. Als Fans dürft ihr euch in „Taylor Swift: The Eras Tour – The End of an Era“ auf einen Blick hinter die Kulissen freuen.

Sowohl Familienmitglieder als auch Stars wie Ed Sheeran, Sabrina Carpenter und Gracie Abrams werden hier zu Wort kommen. Letztere haben Swift auf ihrer Tour als Support begleitet.

