„Ted Lasso“ Staffel 4: Richmonds neues Team und Start der Season

Der AFC Richmond und sein liebenswerter Coach kehren zurück. „Ted Lasso“ Staffel 4 ist offiziell in Produktion und bringt neue und alte Gesichter an das Set – inklusive eines völlig neuen Teams.

„Ted Lasso“ Staffel 4 geht in Produktion

Mit dem Finale der dritten Staffel hieß es eigentlich, dass „Ted Lasso“ sein endgültiges Ende gefunden hat. Die letzten Handlungsstränge wurden gezogen und mit einem feinen Knoten versehen. Ein guter Abschluss also für die renommierte Fußballserie. Dass „Ted Lasso“ Staffel 4 wirklich zurückkommt, hat Apple TV+ inzwischen offiziell bestätigt.

Mittlerweile befindet sich die neue Season in Produktion, wie Apple TV+ in einem kurzen Teaser ankündigt. Mit den Worten „We're not in Richmond anymore.“ zeigt Apple TV+ Ted, Keeley, Rebecca und Higgins in einem Restaurant in, vermutlich, Kansas.

Kommt die neue Staffel „Ted Lasso“ noch 2025?

Da die Serie das grüne Licht für eine vierte Staffel erhalten hat, könnte ihr Start nicht allzu weit entfernt sein. Mit der vierten Season solltet ihr jedoch 2025 nicht mehr rechnen. Staffel 4 von „Ted Lasso“ wird vermutlich im Jahr 2026 angesiedelt sein.

Neues Team, neuer Cast

Einige Gesichter werden auch in der vierten Staffel garantiert zurückkehren. Unter anderem:

Hannah Waddingham als Rebecca Wilson

Jason Sudeikis als Ted Lasso

Brendan Hunt als Willis Beard

Brett Goldstein als Roy Kent

Jeremy Swift als Leslie Higgins

Juno Temple als Keeley Jones

Eine Rolle wird neu besetzt. Henry, Teds Sohn, bekommt in der vierten Season ein neues Gesicht. Grant Feely („Obi-Wan Kenobi“) schlüpft in die Rolle von Henry. Neben Feely kommen viele weitere neue Darsteller hinzu, welches natürlich auch mit damit zu tun hat, dass es in der vierten Staffel um ein neues Team im AFC Richmond geht:

Jude Mack

Faye Marsay

Tanya Reynolds

Rex Hayes

Aisling Sharkey

Abbie Hern

Auf die Mannschaft aus den vorherigen drei Staffeln solltet ihr jedoch nicht warten. Ein Blick auf die Besetzungsliste der vierten Staffel zeigt, dass einige Gesichter aus den ersten Staffeln nicht zurückkehren. Darunter Phil Dunster (Jamie Tartt), Toheeb Jimoh (Sam Obisanya), Nick Mohammed (Nate Shelley), Cristo Fernández (Dani Rojas) und einige weitere.